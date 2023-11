Uszkodzony system korzeniowy rzepaku ozimego przez żerowanie śmietki kapuścianej to zapowiedź problemów z pobieraniem składników pokarmowych oraz wody, a także zwiększone ryzyko złego przezimowania oraz porażenia chorobami grzybowymi.

Lustracja rzepaku ozimego wykonana w listopadzie powinna być między innymi ukierunkowana na obserwacje systemu korzeniowego.

Na wielu plantacjach korzenie rzepaku niosą objawy żerowania larwy śmietki kapuścianej. Na korzeniach jeszcze można znaleźć aktywne larwy.

Głębokie uszkodzenia systemu korzeniowego to zapowiedź nowych problemów.

Listopad to dobry czas na lustrację plantacji rzepaku i zwrócenie uwagi na jego korzeń. Rozgałęziony będzie świadczył o problemach z zagęszczoną glebą. Z kawerną na przekroju dowodzić będzie, że rzepak cierpi na niedobór boru. Brunatne, zbutwiałe korytarze z kolei to objaw żerowania śmietki kapuścianej. Niestety jak co roku uszkodzeń można wskazać wiele.

Szkodnik były aktywne

Aktywnościom szkodników sprzyjał gorący wrzesień i ciepły październik. Naloty śmietki kapuścianej w tym roku rozciągnięte były w czasie. Drugie pokolenie tego szkodnika przeplatało się z trzecim. Muchówki obecne na plantacji były zarówno we wrześniu jak i październiku.

W tej sytuacji łatwo można było przeoczyć zagrożenie, tym bardziej, że w przypadku śmietki i rzepaku 1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni daje już próg ekonomicznej szkodliwości. Przy długich nalotach trudno zabezpieczyć rzepak przed tym groźnym szkodnikiem.

Konsekwencją długich nalotów są liczne uszkodzenia korzeni, jakie wyrządzają larwy tego szkodnika. Obecnie w zależności od stadium rozwoju są one o różnej wielkości. Zdarza się, że tuż przy korzeniach zamiast larwy znajdziemy już bobówkę czyli miodowo brunatną poczwarkę jaką tworzy ten szkodnik na zimę.

Uszkodzenia korzeni wyrządzone przez śmietkę kapuścianą mogą powodować zwiększone objawy niedoborów składników pokarmowych Fot. AK

Czas ocenić uszkodzenia

Obserwując korzeń pod kątem tego szkodnika, warto zwrócić uwagę na głębokość tych uszkodzeń. Jeśli żery są płytkie i zabliźniające się - nie ma większych obaw - roślina się zregeneruje bez większych problemów.

Martwić powinny głębokie uszkodzenia, niezabliźniające się, sięgające głębokich tkanek korzeni. W takiej sytuacji należy się spodziewać, że rzepak będzie miał problemy z pobieraniem składników pokarmowych oraz wody. Może to być już na tym etapie widoczne w postaci wzmożonych objawów licznych niedoborów w tym azotu (żółte starsze liście) oraz fosforu (brunatne, fioletowe).

Głęboko przepenetrowany przez larwę korzeń to także zwiększone ryzyko dla wnikania do wnętrza korzenia patogenów chorobotwórczych, które mogą powodować butwienie tego organu. W takiej sytuacji korzeń nie pełni swojej roli, a co ważne cała roślina także w większym stopniu narażona jest na ujemne skutki przezimowania.

Mocne rośliny, duży potencjał do regeneracji

Uszkodzeń korzeni notowanych jest sporo na plantacjach rzepaku, choć w dużej mierze zależy to od indywidualnych czynników. Niestety od kilku już lat nie ma już możliwości pokrycia nasion rzepaku zaprawą zawierającą substancje czynne z grupy neonikotynoidów, które chroniły młode rośliny przed atakiem wielu szkodników. Obecnie większość odmian dostępnych na rynku jest jednak zaprawione albo flupyradifuronem, albo cyjantraniliprolem, część potraktowana została zaprawą biologiczną zawierającą bakterie Bacillus amyloliquefaciens. Generalnie substancje te chronią rzepak krótko i do pewnego momentu (do około 3-4.liścia) oraz w ograniczonym zakresie, stąd rozwijające się korzenie nie mogą być dostatecznie ochronione.

Śmietkę kapuścianą można jedynie zwalczać trafiając w moment intensywnych jej nalotów. Wówczas stosować można insektycydy nalistne zarejestrowana do stosowania przeciwko szkodnikom jesiennym. Nie jest to jednak łatwe zadanie, gdyż termin zabiegu powinien zostać wyznaczony na podstawie wnikliwych obserwacji, a co więcej naloty są rozciągnięte w czasie i trudno zwalczać nalatujące tygodniami na plantacje szkodniki. Istotne jest również to, że insektycydy nalistne zwalczają tylko nalatujące muchówki śmietki, natomiast nie zwalczają larw, które żerują na korzeniach. Więc po złożeniu jaj nie ma już praktycznie możliwości ich zwalczania.

Pocieszające jest jednak to, że w tym roku w wielu miejscach rzepak dobrze wystartował (zanotowano równe i dobre wschody) i wytworzył rozbudowane rozety o grubym korzeniu. Szybki wigor początkowy młodych siewek także zabezpieczył je przed wypadami roślin z obsady. Rozbudowany rzepak ma duży potencjał do regeneracji, stąd w większości przypadków uszkodzenia korzeni rzepaku nie będą miały dużego znaczenia dla dalszego rozwoju roślin. Wyjątek stanowią, tak jak wspomniano wcześniej, liczne uszkodzenia korzeni i głębokie korytarze, w których rozwijać się będą choroby grzybowe powodujące butwienie rzepaku i zwiększające ryzyko złego przezimowania.