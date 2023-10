Żółta karłowatość jęczmienia jest uznawana za najgroźniejszy wirus opanowujący zboża. Choroba ta zbiera żniwo na całym świecie. A lekarstwa brak.







Chorób wirusowych, w tym żółtej karłowatości jęczmienia, nie zwalczymy fungicydami

Ochronę przed infekcją trzeba rozpocząć już jesienią. Musimy bacznie obserwować plantacje - nie tylko jęczmienia, ale wszystkich zbóż

Żółta karłowatość jęczmienia - najgroźniejszy wirus zbóż

Choroby wirusowe w zbożach to jedna z gorszych sytuacji jakie możemy spotkać na naszych plantacjach. W zasadzie nie ma możliwości ich zwalczania bezpośrednio konwencjonalnymi metodami, czyli poprzez aplikację fungicydów.

Chorób wirusowych w oziminach - o największym stopniu zagrożenia dla upraw - jest w naszym kraju kilka. Najbardziej znaną, o dość dużym zasięgu, jest wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV). W istocie jest to najgroźniejsza choroba wirusowa jaka zagraża zbożom ozimym. Co warte podkreślenie - niech nazwa nie będzie dla nas mylna. BYDV może bowiem atakować równie dobrze pszenicę ozimą czy inne zboża. Niemniej wirus ten najgroźniejszy jest właśnie dla jęczmienia ozimego.

Wirus uaktywnia się w przewodzie pokarmowym mszycy

Nosicielami choroby są mszyce i skoczki, ale przede wszystkim to mszyce przenoszą infekcje. Szkodniki te transportują wirusy m.in z dziko rosnących roślin - zwłaszcza traw, ale też samosiewów zbóż a nawet kukurydzy. Przy czym ważne jest, że stają się one nosicielami dopiero po spożyciu pokarmu z tychże roślin - wówczas w przewodzie pokarmowym szkodników dochodzi do przemian w wyniku których rozwijają się wirusy. Te są przenoszone w momencie, gdy szkodniki - nosiciele (wektory) zaczynają żerowanie na zdrowych roślinach - zwłaszcza zasiewach jęczmienia. Dodajmy, że do infekcji nie dochodzi w momencie samego kontaktu szkodników z rośliną uprawną. De facto mszyca aby zainfekowała np. jęczmień ozimy musi żerować nieco dłużej, co więcej aby roślina pozyskała wirus od nosiciela musi być uszkodzona przez niego w głębszych warstwach tkanki. Co bardzo istotne - kolejne pokolenia mszyc nie uzyskują możliwości przenoszenia BYDV wraz z genami. Nosicielami staną się dopiero po konsumpcji substancji z roślin żywicielskich, które uaktywnią wirusa w przewodzie pokarmowym.

Chronimy już jesienią

Zwróćmy uwagę, że aktualnie warunki są sprzyjające dla rozwoju mszyc. Pomimo ochłodzenia wciąż mamy temperatury, dzięki którym te mogą intensywnie żerować. Co więcej - w prognozach nie widać przymrozków, które mogłyby unicestwić te szkodliwe organizmy (te nie są w stanie egzystować w temperaturach niższych niż -6 C, a więc mogą być groźne nawet podczas delikatnej zimy).

Za zwalczanie BYDV brać się trzeba w praktyce już teraz. We wcześnie wysiewanych oziminach należy bacznie przyglądać się czy na plantacjach nie pojawiają się licznie szkodniki. Jeśli tak, to konieczna będzie implementacja insektycydów. Pamiętajmy, że szkodników nie zwalczamy profilaktycznie - ochronę aplikujemy interwencyjnie.

Do zwalczania mszyc możemy zaimplementować m.in. takie substancje, jak: lambda -cyhalotryna, gamma-cyhalotryna, cypermetryna, esfenwalerat,deltametryna, pirymikarb, acetamipryd czy flonikamid. Etykiety różnią się co do możliwości stosowania w poszczególnych uprawach i w zakresie stosowania jesień - wiosna. Jednakże w optymalnych temperaturach wszystkie te substancje wykazują dość dobrą skuteczność wobec mszyc.

Jeśli chodzi o objawy to nieco inaczej reagują na infekcję poszczególne zboża. Jęczmień zyskuje bardzo intensywną żółtą barwę. Pszenice z kolei tracą zieleń a liście zmieniają barwy w kierunku czerwonym i pomarańczowym. Czasem może dojść do zakażenia pszenżyta i żyta - pszenżyto staje się lekko żółte, a żyto brązowe. Porażone liście zaczynają się przebarwiać od szczytu. Co ciekawe, a jednocześnie świadczy o tym, że choroba ta jest groźna dla wszystkich zbóż - zainfekowana może zostać również kukurydza oraz owies. Generalnie oprócz zmiany barwy dochodzi do całkowitego zahamowania wzrostu, finalnie wysychają.

Jesień kluczowa dla rozwoju wirusów

Nie bierzemy pod uwagę jak na razie opcji, by oziminy zostały zainfekowane, ale musimy mieć ewentualny plan na każdy scenariusz, także ten najgorszy. Jak już wspominaliśmy fungicydami nie zwalczymy wirusów. Co więc możemy zrobić by ratować takie plantacje na początku wiosny? W praktyce bardzo niewiele. Przy stosunkowo niskim stopniu porażenia możemy próbować jeszcze ratować plantacje poprzez dokarmianie dolistne czy biostymulację. Jednakże działania te nie dają nam żadnej gwarancji, a w istocie szansa na uratowanie zakażonej uprawy jest minimalna. Wysoki poziom infekcji kwalifikuje plantację do likwidacji. Tak więc - biorąc pod uwagę, że nie mamy możliwości interwencyjnego zwalczania chorób wirusowych - właśnie teraz musimy skupić się na zapobieganiu infekcji. Tym bardziej, że w przypadku BYDV mamy generalnie do czynienia z zainfekowaniem roślin w okresie jesieni. Z pewnością wyższą odporność na wszelkie wirozy, nie tylko BYDV, wykazują rośliny dobrze odżywione, w optymalnej kondycji, o wysokiej zdrowotności. W przypadku wczesnych siewów zwracajmy więc także szczególną uwagę na ten element - czy przypadkiem roślina nie jest dodatkowo osłabiona poprzez np. mączniaka prawdziwego zbóż i traw. W niektórych sytuacjach konieczne będzie uzupełnienie składników pokarmowych i właśnie ochrona fungicydowa.