Na niektórych plantacjach zbóż ozimych po pierwszych zabiegach ochronnych zauważamy efekty fitotoksyczne. Czy mają one wpływ na plonowanie?

Po zabiegu T-1 oraz regulacji wzrostu na roślinach mogą pojawić się objawy fitotoksyczności.

Czy żółknące końcówki liści są groźne dla zbóż?

Mało ciepła powoduje fitotoksyczności

Co prawda na większości ozimin - zwłaszcza w południowych regionach kraju - zabiegi T-1 ( a wraz z nimi regulacja łanu) są już nie tylko wskazane, ale wręcz pożądane, to jednak aplikacje są możliwe tylko w krótkich oknach pogodowych. Mamy do czynienia z dość dużymi wahaniami temperatur. Po chwilowych ociepleniach pojawiają się dni ze stosunkowo niskimi temperaturami. W takich warunkach, zwłaszcza po zabiegach regulacyjnych, mogą wystąpić na roślinach różnego rodzaju fitotoksyczności.

Przypalenia końcówek liści po regulatorach mogą wystąpić w kilku scenariuszach. Zauważamy, że zazwyczaj nekrozy na liściach oraz zwijanie się końcówek liści jest reakcją na zabieg wykonany bezpośrednio po przymrozku lub też, gdy w kolejnych dniach po zabiegu przyjdzie ochłodzenie (niekoniecznie przymrozki - nawet większe spadki temperatur po aplikacji regulatora wzrostu prowadzą do żółknięcia i zwijania się końcówek liści).

Wspomniane tu objawy są reakcją roślin na stres związany zarówno z niższymi temperaturami, jak i samym zabiegiem. Pamiętajmy, że dla rośliny - pomimo że ochrona jest konieczna - dostarczenie substancji z zewnątrz wiąże się z przeżyciem stresu. Chroniony organizm musi zasymilować podane substancje - tu mamy do czynienia z podobną sytuacją jak w przypadku organizmu ludzkiego, obowiązuje zasada, że choć lekarstwo działa to jednocześnie może osłabiać organizm. Dodatkowy stres dla rośliny wiąże się z niskimi temperaturami, jak również z wahaniami temperatur. Przypalone końcówki i nekrozy wiążą się właśnie z kumulacja warunków stresowych dla rośliny.

Po ociepleniu zboża wrócą do formy

Fitotoksyczność - zazwyczaj na końcówkach liści - związana jest z reguły z podawaniem regulatorów wzrostu przy mniej korzystnych warunkach. Niemniej może pojawić się także na plantacjach, gdzie zabieg ochronny był oparty o same fungicydy i nie implementowano regulatorów.

Rośliny wrócą do pełnej kondycji, ale będą potrzebować nieco więcej czasu. Najczęściej jednak wraz z ociepleniem objawy fitotoksyczności znikną. Przy niewielkich uszkodzeniach końcówek nie ma żadnego ryzyka spadku plonowania spowodowanego krótkotrwałym przypaleniem końcówek. Tu warto jednak zastanowić się nad zastosowaniem dokarmiania dolistnego, jeśli takie nie zostało podane w zabiegu T-1. Zarówno jeśli chodzi o nawozy dolistne, jak i cały szereg biopreparatów czy biostymulatorów, które są w stanie redukować zarówno biotyczny, jak i abiotyczny stres roślin.