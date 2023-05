Lustrując zboża w wielu regionach rolnicy dostrzegają nienajlepszą kondycję plantacji zbożowych. Wymieniają się spostrzeżeniami chociażby w social media. Co może być tego przyczyną? Co dolega oziminom?

Najczęściej za żółknięcie roślin odpowiedzialnych jest kilka czynników, które pojawiły się jednocześnie w okresie wykonywanej ochrony roślin.

Przyczyn można jednak wskazać więcej. To także często objawy licznych niedoborów.

Każde pole jest inne i nie można tu przedstawić jednej konkretnej przyczyny. Pożółknięć na polach jest wiele i objawy mogą mieć nieco inne podłoże. Przed postawieniem diagnozy należy dobrze zlustrować pole, poznać stanowisko a także jego historię. Każdy szczegół może mieć tu znaczenie.

Jakie można wskazać najczęstsze tegoroczne przyczyny nienajlepszej kondycji zbóż? Można wymienić ich co najmniej kilka.

Ochrona stała się stresem

Najczęściej za pojawienia się żółtych końcówek liści należy winić splot kilku czynników w tym głównie: niskich temperatur (w tym nocnych przymrozków) i wykonanie w krótkim odstępie ochrony fungicydowej, regulacji zbóż oraz często także zabiegów odchwaszczania. Niestety warunki warunki pogodowe do wykonania ochrony były dalekie od optymalnych. Dla pierwszych zabiegów było mało okien pogodowych. W nocy często do czynienia mieliśmy jeszcze z przymrozkami, a w kwietniu dodatkowo wyjazd opryskiwaczy wstrzymywały regularne opady. Notowano także spiętrzenie prac polowych.

Niestety fazy rozwojowe roślin postępowały i rolnicy stali przed dylematem – chronić i ryzykując poparzenia fitotoskyczne, czy jednak wstrzymać się od zabiegów i tym samym drastycznie zwiększając ryzyko np. wylegania zbóż w późniejszym okresie. Wybierali często tzw. mniejsze zło i wykonywali zabiegi w mało sprzyjających warunkach, nie wspominając już o częstych decyzjach w zakresie łączenia zabiegów. Już po kilku dniach od zabiegu pojawiały się objawy stresu.

Im słabsze w tym czasie były rośliny, im gorsze stanowisko, im większe stężenie substancji czynnej, im bardziej przekombinowana mieszanina tym problem jest bardziej widoczny, a rośliny są w gorszej kondycji. Obecnie po takich zabiegach rośliny się regenerują. Wystarczyło kilka cieplejszych dni i sytuacja polowa się stopniowo poprawia. Młode liście są już wolne od uszkodzeń i gdy tylko pojawiają się jeszcze ciepłe noce rośliny będą się regenerować.

Zimno i regularne opady

Nie tylko niskie temperatury są tu winne. W niektórych regionach przez dłuższy okres zimy czy wczesnej wiosny notowano również liczne opady. Powstawały zatem zastoiska wody (szczególnie w koleinach, na uwrociach) czyli pojawiały się automatycznie miejsca gorszego rozwoju roślin. Na niektórych polach do czynienia mieliśmy z tzw. efektem zalanej doniczki. Brakowało tlenu w glebie, gleba stawała się zagęszczona a rozwój systemu korzeniowego nie postępował prawidłowo.

Mało azotu, liczne niedobory

Patrząc przez pryzmat cen za płody rolne i kryzysu nawozowego nie można także pominąć faktu, że często na pola zostało zastosowane mniejsze dawki nie tylko azotu, ale także pozostałych podstawowych makroskładników. Rolnicy jednym słowem zwracali uwagę na każdą granulę. Część z nich oszczędzała już na etapie nawożenia przedsiewnego, kiedy to ceny nawozów wieloskładnikowych były bardzo wysokie. Brak zbilansowania azotu fosforem czy potasem to prosta droga do pojawienia się problemów w rozwoju roślin.

Placowe przejaśnienia w łanie to często objaw licznych niedoborów oraz gleby o gorszych właściwościach czy strukturze Fot. AK

Również wiosną rolnicy nie byli rozrzutni i część z nich zastosowała niższe niż zazwyczaj dawki nawozów azotowych. Niektórzy z pierwszą dawką azotu wyjechali dopiero po połowie marca. Odłożona w czasie także często była druga dawka azotu.

Niskie temperatury także ograniczały efektywne działanie azotu, zwyczajnie roślina fizjologicznie konsumowała go powoli. Jeśli na to nałożymy jeszcze problemy z pH gleby, słabszy rozwój systemu korzeniowego i inne problemy związane z wadliwym stanowiskiem to jest to prosta droga do pojawienia się przeróżnej maści przebarwień w łanie, głównie w postaci żółtych placów.

Na tym etapie czyli intensywnego rozwoju biomasy uwidoczniają się także liczne niedobory związane z deficytem siarki, magnezu a na glebach świeżo wapnowanych lub o wysokim pH także niedoborów mikroelementów.

Przebarwienia mogą mieć związek z niedostatecznym odżywieniem roślin tymi składnikami drugoplanowymi i gdy tylko pogoda się ustabilizuje warto rozważyć dokarmienie roślin drogą dolistną stosując chociażby 5 % roztwór siarczanu magnezu czy wieloskładnikowy nawóz dolistny.

Rośliny chorują

Niestety stan fitosanitarny także bywa nienajlepszy. O ile rozwój chorób nie postępuje szybko (jest jeszcze za zimno) to jednak tli się w łanie dużo. Opady, słabsza kondycja roślin sprawiają, że rośliny są i będą podatne na infekcje.

Choć młode przyrosty są stosunkowo wolne od chorób, wystarczy spojrzeć na najstarsze liście, które zamierają obecnie, ale pokryte są często małymi czarnymi kropkami – to najczęściej septorioza paskowana liści i jej pikinidia, całe wypełnione zarodnikami. W dogodnych warunkach choroba będzie pięła się do góry porażając liście położone wyżej.

Starsze liście zamierają. Są one często niedożywione i silnie porażone septoriozą paskowaną Fot. AK

W łanach można także zauważyć mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Choć choroba ta nie daje jeszcze spektakularnych objawów z pewnością wkrótce da o sobie znać. Podobnie pozostałe choroby liści, będą się one w najbliższych tygodniach rozwijać stopniowo, a to czy odegrają większe znaczenie w dużej mierze zależeć będzie od terminu i zakresu ochrony wykonanej w zabiegu T-1 oraz warunków pogodowych.

Na niektórych polach słabszy rozwój roślin związany jest także z porażeniem zbóż pałecznicą zbóż i traw. Rośliny przeżyły porażenie tą chorobą, jednak w miejscach gdzie jednostka ta się pojawiła nadal notuje się słabszy rozwój roślin. Nie można także już wykluczyć coraz bardziej znaczącego rozwoju chorób podstawy źdźbła. Oprócz dobrze znanej: łamliwości podstawy źdźbła oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni do głosu w tym roku lokalnie doszła także mniej znana choroba tj. ostra plamistość oczkowa zbóż. W przypadku trudnej ochrony w okresie T-1, rozwój tych chorób może nie zostać właściwie i na czas ograniczony stąd ich znaczenie z każdym tygodniem może okazać się większe.