Zorvec Endavia – nowy fungicyd na zarazę ziemniaka

Corteva Agriscience oficjalnie zarejestrowała w Polsce nowy środek grzybobójczy Zorvec Endavia. Aplikuje się go przeciwko zarazie ziemniaka i mączniakowi rzekomemu cebuli. Będzie dostępny na rynku od 2021 r.

Zorvec Endavia oparty jest m.in. na substancji czynnej oksathiapiprolina, której nazwa handlowa to Zorvec. Jest to substancja zatwierdzona przez Unię Europejską w 2017 r. i jednocześnie pierwszy przedstawiciel nowej klasy chemicznej piperydynyl-tiazol-izoksazoliny (FRAC 49).

- Dzięki nowemu biochemicznemu sposobowi funkcjonowania wyróżnia się zupełnie nowym miejscem działania i nie powoduje odporności krzyżowej na dotychczas stosowane fungicydy. Wpływa na cykl życia patogenu na wiele sposobów, co przekłada się na większą i dłuższą skuteczność. Zorvec chroni rośliny ziemniaka, już rozwinięte i rozwijające się liście oraz nowe przyrosty – podaje firma.

Co ciekawe, eksperci EuroBlight oceniają skuteczność substancji czynnej Zorvec na 4,9 w 5-stopniowej skali.



- Cieszymy się, mogąc zaoferować polskim rolnikom nasze nowe rozwiązanie Zorvec Endavia, które dzięki innowacyjnemu działaniu i wyjątkowej skuteczności znacznie ograniczy występowanie zarazy ziemniaka i ułatwi zarządzanie tą chorobą w gospodarstwach - powiedziała Małgorzata Gago, Category Marketing Manager Corteva Agriscience.

- W ten sposób realizujemy nasze stałe zaangażowanie w zakresie dostarczania najnowszych i najskuteczniejszych technologii dla rolnictwa, które pomagają rolnikom w doskonaleniu upraw, w myśl ogłoszonych przez nas niedawno Celów Zrównoważonego Rozwoju Corteva 2030. Wprowadzając preparat Zorvec Endavia, Corteva chce wpłynąć na zmianę sposobu uprawy warzyw, pomagając rolnikom w ochronie plonów zwłaszcza w okresie niesprzyjających warunków pogodowych - dodała Gago.

Zorvec Endavia to fungicyd przeciwko zarazie ziemniaczanej. - Preparat jest ulepszonym środkiem o obniżonej dawce Zorvec z 15 g/ha do 12 g/ha, co było możliwe dzięki połączeniu skuteczności dwóch substancji czynnych zwalczających chorobę i dodatkowego efektu synergii w formulacji. Jest to profilaktyczny środek grzybobójczy o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci zawiesiny olejowej (OD) do rozcieńczania wodą. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania: oksatiapiprolinę (wg FRAC grupa 49) i bentiowalikarb (grupa 40 wg FRAC). Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych – podaje Corteva Agriscience.

Jak zaznacza producent, Zorvec Endavia wykazuje przedłużone działanie, dzięki któremu można wydłużyć przerwy między zabiegami o 3 do 4 dni. Jest odporny na zmywanie przez deszcz już po 20 minutach od wykonania zabiegu oraz zapewnia ochronę nowym przyrostom, przemieszczając się do nowych liści rośliny.

Przy zwalczaniu zarazy ziemniaczanej maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,4 l/ha. Środek należy stosować od początku fazy rozwoju liści (BBCH 10) do 7 dni przed zbiorem rośliny uprawnej. Pierwszy zabieg wykonuje się zapobiegawczo, przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, a następne zabiegi w miarę potrzeby co 7–10 dni. Przy zwalczaniu mączniaka rzekomego cebuli zalecana jednorazowa dawka to 0,5 l/ha. Preparat Zorvec Endavia stosuje się od fazy trzech liści (BBCH 13) do 28 dni przed zbiorem rośliny uprawnej.