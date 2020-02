Zwalczanie miotły zbożowej w pszenicy ozimej

Miotła zbożowa należy do uciążliwych chwastów, w porę niezwalczona potrafi znacząco obniżyć plon. W plantacjach, w których jesienią nie stosowano herbicydu, obecnie chwasty są już w dość zaawansowanych fazach rozwojowych.

Do najbardziej uciążliwych chwastów jednoliściennych w uprawie pszenicy ozimej zaliczana jest miotła zbożowa. Już 5-10 roślin/m 2 zmniejszy plon przy zbiorze o kilka proc., a ok. 40 roślin miotły zmniejszy plon przy zbiorze prawie o 30 proc.

Do walki z miotłą wykorzystuje się herbicydy sulfonylomocznikowe, które działają jako inhibitory syntetazy acetylomleczanowej (ALS) i eliminują nie tylko miotłę zbożową, ale niszczą też uciążliwe chwasty dwuliścienne. Herbicydy sulfonylomocznikowe efektywne zwalczają miotłę zbożową pod warunkiem, że na polu nie ma form odpornych na substancje czynne z tej grupy.

Zdarza się, że pomimo zastosowania preparatu z grupy sulfonylomoczników na plantacji nadal pojawia się miotła, co może oznaczać występowanie form odpornych na preparat (jeden lub kilka) na sulfonylomocznikowe herbicydy. Wówczas przy wiosennych poprawach sięgać trzeba po substancje z innych grup chemicznych, dla lepszego efektu zwalczającego stosować mieszaniny substancji i najlepiej jednocześnie działać na chwasty dwuliścienne.

Zastosować można graminicydy o odmiennym od sulfonylomoczników mechanizmie działania, które należą do inhibitorów ACC-azy. W tą grupę graminicydów wpisuje się substancja czynna fenoksaprop_P-etylu. Substancja występuje np. w preparatach: Feniks 069 EW, Fenoxinn 110 EC.

Graminicydem, który można wykorzystać do zwalczania miotły zbożowej jest pinoksaden, występuje np. w preparatach Aron 50 EC, Axial 50 EC. By poszerzyć spektrum zwalczania o chwasty dwuliścienne można wykorzystać gotowe mieszaniny fabryczne tej substancji z piroksulamem (np. Avoxa 50 EC), florasulamem (np. Axial Komplett, Axial One 50 EC).

O ile pozwala na to etykieta produktu można też zastosować mieszaniny zbiornikowe tych lub innych substancji czynnych, np. pinoksadenu z fluroksypyrem (występuje np. Fluroxane 200 EC Saroksypyr 250 EC). Działa się wówczas na miotłę zbożową i w zależności od zastosowanej mieszaniny na uciążliwe chwasty dwuliścienne. Jeśli na polu występuje chaber bławatek to dodać można substancje MCPA z dikambą, na fiołka polnego zastosować można tribenuron metylu, który z pszenicy ozimej usunie też przetaczniki. Dobór substancji powinien opierać się o analizę pola pod kątem obecności chwastów.

Graminicydy można stosować nawet w dość zaawansowanych fazach rozwojowych zbóż i chwastów, co oznacza także konieczność aplikacji wyższych z zalecanych dawek.

Choć zaleca się jak najszybsze działanie preparatami odchwaszczającymi to nie można zapominać o wymaganiach substancji czynnych względem temperatur. Ich skuteczność zależy od prawidłowego zabiegu opryskiwania, tj. min. stosowania preparatów w optymalnych warunkach.