Zwalczanie skrzypionek

Okres wiosennego wzrostu i krzewienia zbóż to czas aktywności szkodników – także tych o dużym znaczeniu ekonomicznym, jak skrzypionki. W ostatnich latach obserwuje się nasilenie ich występowania, a żerowanie chrząszczy i larw skutkuje znaczną redukcją plonu.

Wśród skrzypionek zasiedlających uprawy zbóż powszechnie występują dwa gatunki – skrzypionka zbożowa, która dominuje w środkowej i północnej części kraju oraz skrzypionka błękitek, która liczniejsza jest w południowo-wschodnich rejonach uprawy zbóż. Chrząszcze skrzypionek po przezimowaniu w ściółce lub darni zwykle pojawiają się na uprawach zbóż w maju, ale utrzymujące się przez kilka dni wyższe temperatury mogą przyspieszyć ich nalot. W sprzyjających warunkach pogodowych żerowanie chrząszczy na zasiewach zbóż ozimych zaczyna się już w połowie kwietnia lub jeszcze wcześniej.

Ciepła pogoda utrzymująca się w okresie wiosny sprzyja dalszym wylotom chrząszczy i przyczynia się do intensywnego żerowania uzupełniającego po okresie zimowania. Jednak szkody powodowane przez nie w tym okresie nie są jeszcze tak znaczne. Po kopulacji samice składają jaja na górnej stronie liści, pojedynczo lub po kilka w rzędach, w sprzyjających warunkach (sucho i słonecznie) nawet do 300 szt. przez okres ok. 3-4 tygodni (od połowy maja do połowy czerwca). Preferują gęste łany, które zabezpieczą odpowiednią ilość pokarmu dla młodych larw po wylęgu. Po złożeniu jaj chrząszcze giną. Larwy pojawiają się po ok. 2 tygodniach, przepoczwarczenie ma miejsce najczęściej pod koniec czerwca (zbożowa – w glebie, błękitek – na liściach), a dorosłe chrząszcze pozostają w glebie do następnej wiosny lub żerują na trawach, po czym szukają miejsc do zimowania.

Chrząszcze skrzypionek żerują na liściach zbóż, jednak największe szkody powodują ich liczne i żarłoczne larwy. Pojawiają się z początkiem czerwca i od razu rozpoczynają żerowanie na liściach. Podobnie jak chrząszcze, ale o wiele bardziej intensywnie wyjadają tkankę miękiszową pomiędzy nerwami aż do dolnej skórki liścia, tworząc charakterystyczne, podłużne okienka. Początkowo żerują na dolnych liściach, a z czasem wędrują na wyższe partie roślin. Szacuje się, że jedna larwa potrafi zniszczyć nawet 3,5 cm2 powierzchni liścia, co odpowiada 10 proc. liścia flagowego. Przy takiej skali uszkodzeń znacznie obniża się zdolność roślin do fotosyntezy i w efekcie maleje liczba ziarniaków w kłosie oraz ich masa, co generuje spadek plonu o 15-20 proc. i więcej.

W przypadku masowego występowania i braku odpowiedniej ochrony plantacje zbóż z daleka wydają się białe z uwagi na niemal całkowicie zniszczone blaszki liściowe, które bieleją i zasychają. Dodatkowo pozostawiany na liściach śluz i odchody larw zatykają aparaty szparkowe liści i stają się pożywką dla patogenów. Skrzypionki najchętniej atakują pszenicę, jęczmień, pszenżyto i owies, rzadziej żyto. Wiosną chrząszcze żerują również na chwastach jednoliściennych, z których mogą przenosić patogeny.

Integracja metod

Spośród integrowanych metod ograniczających liczebność szkodników zbóż, w tym skrzypionek, istotne znaczenie mają prewencyjne działania o charakterze niechemicznym, oparte m.in. na prawidłowej agrotechnice. Odpowiedni płodozmian, staranne przygotowanie stanowiska przed siewem, dobór odmian, które wcześniej dojrzewają, a także zachowanie izolacji przestrzennej od innych roślin zbożowych przyczyniają się do zminimalizowania potencjalnych strat ze strony skrzypionek.

W okresie wiosennej wegetacji znaczenie ma ograniczanie zachwaszczenia przez gatunki jednoliścienne oraz zrównoważone nawożenie umożliwiające optymalny wzrost roślin. Ważną rolę w ograniczaniu jaj i larw skrzypionek spełniają wrogowie naturalni (głównie parazytoidy).

Aktualnie brakuje biopreparatów w ochronie zbóż przed szkodnikami, ale z pewnością jest to kierunek przyszłościowy. Metody niechemiczne zwykle nie pozwalają zupełnie wyeliminować zagrożenia, ale często przyczyniają się do ograniczania chemicznych zabiegów ochrony roślin, co w ochronie integrowanej ma kluczowe znaczenie.

Chemia nadal konieczna

Ochrona chemiczna jest obecnie podstawową metodą walki ze szkodnikami zbóż – głównie z uwagi na duży areał uprawy (często intensywnej w monokulturach), liczbę szkodliwych gatunków i zmiany klimatu. Decyzja o zastosowaniu zabiegu opryskiwania musi wynikać z rzeczywistego zagrożenia plantacji.

Zabieg zwalczania skrzypionek przeprowadza się w początkowym okresie masowego wylęgania larw, kiedy ich liczebność przekracza próg ekonomicznej szkodliwości wynoszący 1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta oraz 1 larwę na 2-3 źdźbłach jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Pomocne w tym zakresie mogą być komunikaty sygnalizacyjne dla danego regionu, jednak żeby stwierdzić stan faktyczny, konieczny jest systematyczny monitoring własnej plantacji. Po dokładnej lustracji może się okazać, że wystarczający będzie zabieg zwalczania ograniczony do pasów brzeżnych i takie działanie jest zgodne z ochroną integrowaną. Skrzypionki będą również ograniczane przy okazji zabiegów zwalczania innych szkodników, np. mszyc.

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania skrzypionek w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym przedstawiono w tabeli. Problem stanowi fakt, że należą one tylko do jednej grupy chemicznej – pyretroidów, które mają zostać niebawem decyzją Komisji Europejskiej wycofane (insektycydy zawierające beta-cyflutrynę można stosować tylko do 20 lipca). W takiej sytuacji plantacje pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w przypadku braku innych rozwiązań zostaną pozbawione zupełnie ochrony przed skrzypionkami (i innymi szkodnikami, choćby mszycami). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pozostałych upraw zbożowych: pszenica jara – cypermetryna; jęczmień jary – alfa-cypermetryna, cypermetryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna, zeta-cypermetryna; pszenżyto ozime – esfenwalerat, gamma-cyhalotryna, lambda-cyhalotryna, zeta-cypermetryna; żyto ozime – zeta-cypermetryna. Pyretroidy działają na szkodniki kontaktowo i żołądkowo, z kolei na roślinie działają powierzchniowo. Optymalną skuteczność wykazują w temperaturze poniżej 20°C, jednak ostatnie lata pokazują, że temperatury już w maju bywają często znacznie wyższe.