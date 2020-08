Zwalczanie zarazy ziemniaka na miesiąc przed zbiorem

W końcowych zabiegach ochronnych ziemniaka należy sięgać po preparaty, które są skuteczne w ochronie bulw.

W końcowych zabiegach ochronnych, gdy często panują sprzyjające warunki do rozwoju zarazy ziemniaka, wybieramy preparaty, które posiadają właściwości antysporulacyjne (hamowanie zarodnikowania).

Według Euroblight wysoką efektywność w działaniu antysporulacyjnym wykazują np.:

benalaksyl-M + mankozeb (np. Fantic M WP);

mankozeb + metalaksyl-M (np. Ridomil Gold Ppite 67,8 WG, Ekonom MM 72 WP, Planet 72 WP Armetil M 72 WP);

fluopikolid + propamocarb-HCI (np. Infinito 687,5 SC);

dimetomorf + mankozeb (np. Acrobat MZ 69 WG, Delphin 69 WG);

dimetomorf + fluazynam (np. Banjo Forte 400 SC);

cymoksanil + propamokarb (np. Proxanil);

oksatiapiprolina (Zorvec Enicade).

Preparaty o działaniu antysporulacyjnym mają za zadanie ochronić bulwy i zabezpieczyć plon przed zarodnikami pływkomi zarazy ziemniaka. W wysokich temperaturach zarodniki sprawcy zarazy ziemniaka kiełkują naturalnie i infekują nowe rośliny ziemniaka. Przy niższej (ok. 12°C) zmieniają się one w zoospory, wytwarzające do kilkunastu zarodników pływkowych, które przy wyższej wilgotności zakażają nowe rośliny.