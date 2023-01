Przez ostatnie dwa tygodnie, na terenie całego kraju obserwowane jest ocieplenie temperatury. Słupki rtęci sięgające nawet 19 °C, to jak podaje IMGW, rekordowo wysoka temperatura na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Podobnie jest na Podkarpaciu. Tylko w ostatnich dniach temperatura utrzymuje się w granicy 13-16°C. Wyjątkowo ogrzana jest również i gleba. Dokonywany pomiar w dniu wczorajszym (tj. 02.01.23r.) wskazywał wartość na poziomie 8°C. Jak to wpływa na kondycję ozimin?

Pomiar gleby dokonywany w dniu wczorajszym (tj. 02.01.23) wskazywał wartość na poziomie 8°C. fot KM

Nierzadko zdarza się, że zboże kończące jesienią wegetację w fazie jednego lub dwóch liści, wiosną podczas ruszenia wegetacji, posiada tych liści więcej. W związku z tym, jak wyjaśniał w rozmowie z farmer.pl dr hab. Jerzy Grabiński prof. IUNG-PIB, szczególnych obaw związanych z ruszeniem wegetacji nie powinno być.

-Jeśli oziębienie pojawi się gwałtownie i natychmiast, wtedy faktycznie można spodziewać się strat. By powstały uszkodzenia, muszą być przekroczone liczby graniczne jeśli chodzi o temperaturę (dla pszenicy -15, czy -10 stopni i wietrzna aura). Jeśli już tak się stanie, a pojawi się okrywa śnieżna – rośliny będą zabezpieczone. Na ten moment możemy powiedzieć, że stan ozimin jest dobry i nie ma powodu do obaw – wyjaśniał dr hab. Jerzy Grabiński.

Przy wahaniach temperatury, ważną rolę odgrywa mrozoodporność genetyczna, odmianowa zbóż. W zasadzie, w dużej mierze powinno to zabezpieczyć zasiewy przed stratami wywołanymi niską temperaturą (rozhartowaniem).

W tym sezonie, sporo odmian pszenicy ozimej zasiano na południowym wschodzie końcem listopada, bądź na początku grudnia, głównie po kukurydzy. Zboża te często są dopiero na etapie kiełkowania. Czy zmiana warunków pogodowych wpłynie na ich stan?

-Prowadziłem badania na odmianach przewódkowych pszenicy, które są jednak mniej odporne na mróz. Rośliny późno zasiane były siłą rzeczy słabo rozwinięte, a nierzadko podczas zimy, następowało ruszenie wegetacji. Wymarzanie zdarzyło się tylko w jednym przypadku. Więc co do zbóż z późnego siewu - można zawsze zakładać, że słabiej rozwinięte zboże jest bardziej podatne na uszkodzenia mrozowe, ale jeśli jest to odmiana o stosunkowo wysokiej mrozoodporności, to z pewnością sobie poradzi (mimo tego że jest ona ledwie wschodząca). Nie można wykluczyć, że podczas zimy zboże się rozwinie - tłumaczył dr hab. Grabiński.