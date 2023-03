Wybór substancji do odchwaszczania łubinów jest niewielki, fot. AK

W ostatnim czasie łubiny wracają do łask. Pozwalają zaoszczędzić na nawożeniu azotowym, pozostawiają bardzo dobre stanowisko, stanowią cenne źródło białka. Są jednak narażone na zachwaszczenie, a wybór substancji aktywnych herbicydów jest niestety niewielki. Czym można zwalczać chwasty w łubinie?

Powoli zbliżają się terminy siewu bobowatych, w tym łubinów. Oprócz oczywistych wad, jak wiązanie azotu, pozostawianie bardzo dobrego stanowiska czy wytwarzanie bogatych w białko nasion. W kontekście nowego Krajowego Planu Strategicznego pożądany jest udział bobowatych w płodozmianie. Gatunki te mają pewien mankament, jakim jest pogłębiający się od lat problem z odchwaszczaniem. Sprawdzamy, jakie substancje są obecnie dopuszczone do walki z chwastami w łubinach i kiedy można je stosować.

Łubin żółty

Łubin żółty (Lupinus luteus) jest jednym z dwóch najczęściej uprawianych w Polsce gatunków z rodzaju łubin. Wywodzi się z półwyspu iberyjskiego, gdzie przez długi czas był rośliną dziko rosnącą. Na terenie Hiszpanii i Portugalii uprawiany był na cele paszowe i na zielony nawóz od XIX wieku. Tamtejsi rolnicy zauważyli, że jest to gatunek dobrze radzący sobie na kwaśnych glebach i zostawiający dobre stanowisko pod roślinę następczą. W Polsce upowszechnił się na początku XX wieku jako doskonała roślina na gleby lekkie.

Gatunek ten ma niewielkie wymagania i sprawdza się nawet na glebach klasy VI, jednak do osiągnięcia wysokich plonów potrzebuje stanowisk klasy IVa - IVb, kompleksu żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego i żytniego słabego. Sprawdza się w uprawie na glebach zakwaszonych, o pH 5,5-6,5.

Łubin wąskolistny

Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius) to obok łubinu żółtego najczęściej uprawiany w Polsce gatunek z rodzaju łubin. Wywodzi się z basenu morza śródziemnego i był uprawiany już w starożytnym Egipcie. Do Niemiec dotarł w XVIII wieku jako roślina ozdobna, a na cale paszowe i jako zielony nawóz jest uprawiany od połowy XIX wieku.

Gatunek ten najlepiej uprawiać na glebach klas bonitacyjnych IIIb-IVb, kompleksu pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Najodpowiedniejsze dla tego gatunku są lżejsze gliny o pH 5,5-7,0.

Chwasty w łubinach

Chwastami najczęściej występującymi na plantacjach grochu i łubinów są gatunki takie jak komosa biała, rdesty, rumianowate, chaber bławatek, samosiewy rzepaku, bylica pospolita, farbownik polny, mak polny, przytulia czepna, dymnica pospolita, iglica pospolita, perz właściwy, chwastnica jednostronna, bodziszki, fiołki, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetaczniki, tasznik pospolity czy tobołki polne. Oczywiście wiele zależy od konkretnego stanowiska, gatunków uprawianych na nim w przeszłości czy poziomu ich ochrony herbicydowej. Zazwyczaj największe zagrożenie stanowią komosa biała, chwastnica jednostronna, rdestówka powojowata i chaber bławatek.

Należy zaznaczyć, że dla łubinów nie ma opracowanych progów szkodliwości chwastów. Niemniej jednak, ze względu na ich specyfikę, w początkowym okresie wegetacji należy dążyć do utrzymania plantacji wolnej od chwastów. Łubiny najbardziej wrażliwe są na zachwaszczenie na początku wegetacji, podczas stosunkowo długich wschodów, kiedy to łatwo o ich zagłuszenie przez inne rośliny. Ponadto w przypadku łubinu wąskolistnego istnieje ryzyko zachwaszczenia wtórnego, ze względu na pokrój rośliny w końcowych fazach wegetacji.

Odchwaszczanie łubinów

Łubiny, ze względu na swoją wrażliwość na uszkodzenia w początkowych fazach wegetacji, nie nadają się raczej do odchwaszczania mechanicznego. Jeśli jednak decydujemy się na bronowanie, musi być ono przeprowadzone albo tuż po siewie, albo dopiero w fazie 3-4 liści. Skutki niewłaściwego odchwaszczania mechanicznego mogą być poważniejsze niż w przypadku całkowitego zaniechania zabiegu.

Poważnym problemem jest ograniczony wybór substancji aktywnych herbicydów, a jeszcze bardziej mechanizmów ich działania. Mimo wszystko, ważne jest, aby w miarę możliwości zmieniać nie nazwę handlową herbicydu, a właśnie substancje aktywne i mechanizmy działania, co pozwala przeciwdziałać powstawaniu odporności chwastów. W praktyce herbicydy często stosuje się w mieszaninach, co zwiększa skuteczność ich działania. W tabeli zestawione są substancje aktywne dopuszczone obecnie do zwalczania chwastów w łubinach.

Jeśli chodzi o zwalczanie chwastów dwuliściennych, dostępne są obecnie dwie substancje - pendimetalina i prosulfokarb. Obie działają doglebowo i stosować można je najpóźniej 5 dni po siewie łubinu. Warto jednak dodać, że są to substancje o różnym mechanizmie działania, z czego warto korzystać.

Nieco większy wybór jest w przypadku substancji aktywnych zwalczających chwasty jednoliścienne. Dostępny jest chizalofop-P, fluazyfop-P, propachizafop i kletodym. Należą one do dwóch grup chemicznych, jednak o tym samym mechanizmie działania. Wszystkie te substancje dopuszczone są do stosowania po wschodach łubinu, jednak każdorazowo należy sprawdzić zalecenia producenta konkretnego preparatu odnośnie faz wegetacji, w jakich można prowadzić zabieg.