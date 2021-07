Już czas pomyśleć, jakie odmiany rzepaku ozimego zdecydujemy się uprawiać w nadchodzącym sezonie. Obecnie postęp hodowlany jest jednym z głównych narzędzi do budowania wysokich plonów najwyższej jakości. Sprawdźmy, jakie odmiany mieszańcowe przygotowała marka InVigor® od BASF na sezon 2021/2022.

Co charakteryzuje odmiany rzepaku ozimego InVigor®?

Hodowla odmian InVigor® to kilkunastoletnie doświadczenie. W tym czasie osiągnięto i udoskonalono najważniejsze cechy, takie jak:

● wysokie i stabilne plonowanie,

● wyjątkowa zimotrwałość,

● najwyższa zdrowotność,

● trwałość łuszczyn.

Nowości marki InVigor®

Tegoroczna oferta InVigor® od BASF została wzbogacona o 3 nowe odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego:

● InV2020

InV2020 to odmiana nadająca się do wszystkich systemów uprawy oraz na różne warunki glebowe. W prowadzonych badaniach wykazała wysoki potencjał plonowania – na poziomie 50,0 dt/ha. Rośliny odmiany InV2020 charakteryzują się bardzo dobrym wigorem jesiennym. W dodatku są odporne na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz mają gen Rlm7 odpowiedzialny za ochronę przed suchą zgnilizną kapustnych. W przypadku odmiany InV2020 nie ma też obawy o łuszczyny, ponieważ mają one wysoką odporność na osypywanie, a otrzymane nasiona cechują się wyjątkowo dużą zawartością oleju.

● InVigor Crossfit

Wysokie plonowanie i zdrowotność na pierwszym miejscu – tak jest w przypadku odmiany Crossfit. Odmiana ta jest odporna na najczęściej występujące w naszym kraju patotypy kiły kapusty oraz wirusa żółtaczki rzepy. W przypadku suchej zgnilizny kapustnych, dzięki odporności pionowej i poziomej, jest całkowicie zabezpieczona przed infekcją i rozwojem patogenu. Wigor roślin z odmiany Crossfit umożliwia budowanie plonu na poziomie blisko 53,0 dt/ha oraz zaolejenie nasion dochodzące do 44%.

● InV1266CL

Kolejna z nowości to InV1266CL – to propozycja odmiany w typie Clearfield®, która wykazuje odporność na imazamoks. Jednocześnie InV1266CL cechuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz wysoką zimotrwałością. Ponadto z tą odmianą można liczyć na obfite plony. Otrzymane wyniki badań wskazują na plon rzędu 58,5 dt/ha (112% w odniesieniu do wzorca).

Propozycja na średnie stanowiska

W przypadku lżejszych stanowisk dobrze sprawdzą się odmiany InV1165 oraz InV1188.

● InV1165

Stabilne i wysokie plony nawet w warunkach stresowych są możliwe z odmianą InV1165, która jest propozycją na średnio późny termin dojrzewania. W sezonie 2015–2016 uzyskała najlepsze wyniki zimotrwałości w badaniach COBORU. Ma bardzo wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych oraz wysoką na werticiliozę. Dodatkowo w testach trwałości łuszczyn odmiana InV1165 uzyskała najwyższe wyniki, co sprawia, że problem osypywania nasion nie będzie w jej wypadku występował.

● InV1188

Średnio wczesna odmiana InV1188 cechuje się wysokim i stabilnym plonowaniem w różnych warunkach wzrostu. Rośliny rzepaku odmiany InV1188 wykazują bardzo dobrą kondycję jesienną oraz szybkie wznowienie wegetacji wiosennej. Z kolei obecność w roślinach genu Rlm7 stanowi przeszkodę w rozwoju suchej zgnilizny kapustnych. Odmiana ta ma też wysoką odporność na osypywanie się nasion.

fot. BASF

