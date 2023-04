Na rynku dynamicznie przybywa odmian słonecznika. Nie tylko konwencjonalnych, ale również odpornych na substancje czynne herbicydów: imazamoks lub tribenuron metylowy. Co mamy do wyboru w tym sezonie?

Odmiany odporne na imazamoks

Odmiany słonecznika, charakteryzujące się odpornością na imazamoks, uprawia się w technologii Clearfield bądź Clearfield Plus. Zazwyczaj w nazwie odmiany zawarte jest oznaczenie CL lub CLP.

wczesne: Obaska (IGP) LG 50.455 CLP (Limagrain)

średniowczesne: Aluris CLP (BASF) Conquest (Strube) Delicio HO CLP (KWS) Driver CL (Saaten Union) Duet HO CL (Saaten Union) Fabulo CLP (Strube) Florasun (Saatbau) InSun 222 CLP (BASF) NK Neoma CL (Syngenta) Tahiti CLP (KWS)



Odmiany odporne na tribenuron metylu

Odmiany słonecznika, tolerujące tribenuron metylowy, uprawiane, a właściwie chronione są w technologii Express. W ich nazwie znajdziemy zazwyczaj oznaczenie SU, czasami też SX, ST czy HTS. Jest ich więcej, niż odmian odpornych na imazamoks.

bardzo wczesne i wczesne: Celso ST (Strube) ES Arcadia SU (Lidea) ES Hudson SU (Lidea) LG 50.479 SX (Limagrain) NSH 8002 (Agroyoumis) NSH 8005 (Agroyoumis) NS Sumo Orfej (Agroyoumis) NS Sumo Star (Agroyoumis) P62LE122 (Pioneer) Petronas SU (Saaten Union) Sumiko HTS (Syngenta) Suomi HTS (Syngenta)

średniowczesne: Alexa SU (Saaten Union) Davero SU (Saaten Union) ES Boston SU (Lidea) ES Ceylon SU (Lidea) ES London SU (Lidea) Fausto ST (Strube) Helesun SU (Saatbau) Jurassic SU (IGP) P63LE113 (Pioneer) P63LE166 (Pioneer) RGT Interstellar SU (Ragt) RGT Vollter SU (Ragt)

średniopóźne: ES Armonica SU (Lidea) P64HE118 (Pioneer) P64HE144 (Pioneer) P64LE136 (Pioneer) P64LE141 (Pioneer)



Odmian więcej niż herbicydów

Technologia Clearfield bądź Express polega w skrócie na siewie odmiany odpornej na odpowiednio imazamoks bądź tribenuron metylu, a następnie ochronie plantacji przy użyciu herbicydów zawierających owe substancje czynne. Tolerancja odmian na s.cz. pozwala na proste pozbycie się chwastów bez obaw o zniszczenie samego słonecznika.

Choć odpornych odmian słonecznika jest już na rynku, jak widać, całkiem sporo, to wciąż niewiele etykiet herbicydów z imazamoksem i tribenuronem metylowym zawiera zapis o możliwości stosowania w uprawie słonecznika. Z herbicydów z tribenuronem metylu zarejestrowanych do ochrony słonecznika znajdziemy w rejestrze dwa: Express SX 50 SG oraz Granstar SX 50 SG. Rejestracji póki co nie ma jeszcze żaden herbicyd z imazamoksem, ale firma BASF zapowiedziała ostatnio wprowadzenie nowego produktu Pulsar 40 z imazamoksem, przeznaczonego do odchwaszczania słonecznika w technologii Clearfield.