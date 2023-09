Warunkiem niezbędnym do kiełkowania jest woda, która stanowi środowisko do przebiegu wszystkich reakcji metabolicznych.fot.KM

Podczas rozwoju na roślinę wpływa wiele czynników zależnych od stanowiska, warunków pogodowych, czy czynników zewnętrznych. W trakcie kiełkowania wschodzącym siewkom potrzebna jest przede wszystkim woda. Dotychczas wrzesień należy do wyjątkowo ciepłych miesięcy, a przy tym dość suchych. Jak takie warunki wpływają na kiełkowanie zbóż?

Rośliny reagują na stres

Stres towarzyszy roślinom na każdym etapie rozwoju. Słownikowo jest to reakcja roślin na niekorzystne warunki do wzrostu i rozwoju, w tym czynniki środowiskowe i uprawowe. Tak klasyfikujemy stres abiotyczny, czyli m.in. oddziaływanie temperatury, wody, czynników pogodowych, ilości składników pokarmowych, oraz biotyczny - gdy roślina atakowana jest przez choroby czy szkodniki. Reakcja roślin na te czynniki często negatywnie odbija się na ich funkcjonowaniu, a w konsekwencji plonie i jego jakości.

Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem staje się niedobór opadów w okresie rozwoju roślin. Jak stres suszy wpływa na kiełkowanie zbóż?

Kiełkowanie roślin. Jakie warunki niezbędne?

Do skiełkowania potrzebne są przede wszystkim – dostęp do wilgoci i odpowiednia temperatura. Oczywiście stanowisko powinno być przygotowane tak, by gleba przykrywająca nasiona umożliwiała wymianę gazową, a ziarno najlepiej zaprawione, by ograniczyć czynniki chorobowe.

Nasiono zanim wykiełkuje, pobiera wodę z otoczenia. W przypadku pszenicy jak podają źródła, potrzebuje ona pobrać ilość wody równą 50% swojej wagi, aby bez zaburzeń przebiegał proces kiełkowania i wschodów. Do momentu wykształcenia korzenia i pędu, ziarno gromadzi wewnątrz wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do kiełkowania. Po przebiciu okrywy nasiennej przez oś zarodkową, najpierw pojawia się korzeń, następnie łodyga i z niej liście. Wówczas te organy odpowiadają za pobranie wody i substancji pokarmowych z gleby (korzeń) oraz światła i dwutlenku węgla (pęd nadziemny).

Warunkiem niezbędnym do kiełkowania jest woda, która stanowi środowisko do przebiegu wszystkich reakcji metabolicznych. Co w przypadku jej niedoboru?

Kiełkowanie zbóż a stres suszy

Wyjątkowo ciepły wrzesień poprawia uroki jesieni. Wysokie temperatury i brak opadów deszczu przynajmniej do drugiej dekady miesiąca, nie sprzyjają jednak niektórym pracom polowym. Już teraz w 13 raporcie suszowym, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB stwierdził występowanie suszy rolniczej w 3 województwach i 2 uprawach – ziemniaku i wschodzącym rzepaku. Jeszcze nie do końca rozwinięty korzeń będzie słabiej pobierał wodę oraz składniki pokarmowe z nawozów dostarczonych przed siewem. Zależność jest prosta, rozwijająca się roślina potrzebuje wody, której w wielu miejscach brakuje.

Podobnie jest ze wschodami już zasianych zbóż ozimych, czy przeprowadzeniem ich siewu. Wykonanie tego zabiegu w zbyt suchą glebę, to najczęściej efekt w postaci nierównomiernych wschodów. Kiełkowanie nasion wymaga obecności wody, by uruchomić procesy metaboliczne zachodzące w zarodkach. Woda dostarcza rozpuszczony tlen, zmiękcza zewnętrzną warstwę nasion i poprawia przepuszczalność. Jak wskazują badania naukowe, stres wodny osłabia aktywność enzymów potrzebnych do kiełkowania, a także powoduje zmiany w hormonach nasion.

Dostęp do wody wpływa także na rozwój siewek – ich długość wzrasta wraz z poprawą warunków wodnych. Niedobór wody to także osłabiony wigor roślin, ponieważ stres wodny wpływa na mechanizmy wewnątrzkomórkowe - tempo wzrostu sadzonek maleje.

Zarówno niedobór, jak i nadmiar szkodzi. Wraz ze wzrostem objętości wody, dostępność tlenu dla nasion zmniejsza się, co zaburza ich kiełkowanie. Jak przełożyć to w praktyce? Ryzykowny jest więc siew w zbyt suchą glebę, a sztywne trzymanie się terminów agrotechnicznych czasem wychodzi z odwrotnym skutkiem. Termin siewu należy dostosować do realiów „polowych”, a opóźnienia roślina odpowiednio poprowadzona będzie w stanie nadrobić.