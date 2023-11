W ubiegłym tygodniu dobiegły negocjatorzy z Parlamentu i Rady osiągnęli tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie unijnego prawa dotyczącego odtwarzania przyrody tzw. Nature Restoration Law (NRL). Co ustalono?

Kraje UE muszą przywrócić co najmniej 30 proc. obszarów siedlisk w złym stanie do 2030 r., 60 proc. do 2040 r. i 90 proc. do 2050 r.

Włączono hamulec awaryjny, dzięki któremu w wyjątkowych okolicznościach przepisy dotyczące ekosystemów rolniczych mogą zostać tymczasowo zawieszone.

W lipcu tego roku informowaliśmy, że rozporządzenie o odtwarzaniu przyrody zostało przegłosowane w Parlamencie Europejskim. Teraz okazuje się, że Parlament i Rada osiągnęli w tej kwestii tymczasowe porozumienie. Ten kontrowersyjny projekt jest coraz bliżej do zrealizowania. A jak pisał jeszcze w lipcu, były już wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra na platformie X to: (..) chore i szkodliwe prawo, które dla polskiego rolnictwa oznacza: - stratę 700 tys. ha użytków rolnych, likwidację ok. 62 tys. gospodarstw rolnych, utratę dochodów na poziomie 2,4 mld zł i stratę ok 30 tys. miejsc pracy.”

Zdaniem Komisji Europejskiej z koli nowe prawo, wyznacza cel dla UE polegający na przywróceniu co najmniej 20 proc. obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających przywrócenia do 2050 r. Aby osiągnąć te cele, kraje UE muszą odtworzyć co najmniej 30 proc. typów siedlisk objętych nowym prawem, których stan jest zły do dobrego do 2030 r., zwiększając się do 60 proc. do 2040 r. i 90 proc. do 2050 r.

- Państwa członkowskie będą musiały przyjąć w drodze otwartego, przejrzystego i włączającego procesu krajowe plany odbudowy, szczegółowo określając, w jaki sposób zamierzają osiągnąć te cele. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu kraje UE powinny do 2030 r. nadać priorytet obszarom znajdującym się na obszarach Natura 2000. Zgodzili się również, że po osiągnięciu przez dany obszar dobrego stanu państwa UE powinny dążyć do tego, aby jego stan nie uległ znaczącemu pogorszeniu – podała KE w komunikacie prasowy.

Rolnictwo na wokandzie

Jak się dowiadujemy dalej, aby przywrócić przyrodę na gruntach wykorzystywanych w sektorze rolnictwa, kraje UE będą musiały wdrożyć środki, których celem będzie osiągnięcie do końca 2030 r., a następnie co sześć lat, pozytywnej tendencji w zakresie dwóch z trzech następujących wskaźników:

wskaźnik motyli użytków zielonych

udział użytków rolnych o dużej różnorodności cech krajobrazu

zasoby węgla organicznego w glebie mineralnej pól uprawnych.

- Kraje UE muszą wdrożyć środki renaturyzacji gleb (dopisek redakcji: to proces przywrócenia środowisku stanu naturalnego) organicznych użytkowanych rolniczo, stanowiących osuszone torfowiska, na co najmniej 30 proc. takich obszarów do 2030 r. (co najmniej jedna czwarta zostanie ponownie nawodniona), 40 proc. do 2040 r. (co najmniej jedna trzecia zostanie ponownie nawodnione) i 50 proc. do 2050 r. (co najmniej jedna trzecia zostanie ponownie nawodniona), przy czym ponowne nawadnianie pozostanie dobrowolne dla rolników i prywatnych właścicieli gruntów. Kraje UE muszą także najpóźniej do 2030 r. odwrócić proces spadku populacji zapylaczy, a następnie osiągnąć tendencję wzrostową mierzoną co najmniej co sześć lat – podano.

Finansowanie i hamulec awaryjny

W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia Komisja będzie musiała ocenić wszelkie luki między potrzebami finansowymi na odbudowę a dostępnym finansowaniem UE i poszukać rozwiązań pozwalających wypełnić lukę, jeśli ją znajdzie.

Negocjatorzy zgodzili się również na hamulec awaryjny, zgodnie z wnioskiem Parlamentu, tak aby w wyjątkowych okolicznościach cele dotyczące ekosystemów rolnych mogły zostać zawieszone, jeżeli powodują one poważne konsekwencje w całej UE dla dostępności gruntów wymaganych do zapewnienia wystarczającej produkcji rolnej na potrzeby spożycia żywności w UE.

Porozumienie musi jeszcze zostać przyjęte przez Parlament i Radę. W grudniu b.r. odbędzie się też decydujące głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego.