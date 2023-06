Nacisk kładziony na redukcję chemicznych środków ochrony roślin oraz zmniejszenie stosowania nawozów mineralnych, wymusza rozwój alternatywnych metod ochrony i nawożenia. Rozwój rynku produktów biologicznych następuje dość dynamicznie. Jak nie zgubić się w ofertach nowych preparatów i wybrać ten skuteczny?

Rynek produktów biologicznych jest szeroki. W asortymencie znajdziemy bionawozy, biopestycydy, stymulatory rozwoju roślin, polepszacze/użyźniacze glebowe. Preparaty te stanowią uzupełnienie ochrony chemicznej, bądź nawożenia mineralnego – wszystko to by sprostać pro środowiskowym założeniom nowej Polityki Rolnej. Działania na rzecz Zielonego Ładu pobudzają rozwój firm branżowych w kierunku biopreparatów. Tym bardziej warto bacznie przyglądać się ofertom i porównywać je między sobą. Na co postawić przy wyborze takich środków? Jak je rozróżnić? Pytamy Lidię Mierzyńską, doradcę z firmy Bio-Lider.

Rośnie rynek produktów biologicznych

Pośród zarejestrowanych w Polsce biopestycydów, mamy dostępnych prawie 50 biofungicydów i bioinsektycydów. Znacznie więcej widnieje na liście środków stymulujących wzrost i rozwój roślin, czy nawozowych produktów mikrobiologicznych. Podczas Dni Pola PROCAM w Falkowie, rozmawialiśmy z Lidią Mierzyńską w tematyce preparatów mikrobiologicznych i biostymulatorów.

Dni Pola PROCAM w Falkowie. Lidia Mierzyńska, doradca Bio-Lider. fot.KM

Rynek preparatów mikrobiologicznych w Polsce rozwija się bardzo szybko, jak wybrać te rzetelne? I co brać pod uwagę przy ich porównaniu?

-Na rynku, w krótkim odstępie czasowym pojawiło się wiele produktów opartych na mikroorganizmach, również tych o niepotwierdzonej skuteczności. Dlatego rolnicy powinni zadbać o to, aby sięgać po produkty sprawdzone, czyli takie które istnieją na rynku już dłuższy czas i powtarzalnie stosowane są na szerokim areale upraw. Przy wyborze nie możemy kierować się tylko ceną. Preparaty stosowane w naszym klimacie, powinny być oparte na bakteriach polskich. Co ważne, powinny one być sprawdzane w doświadczeniach. Preparaty firmy Bio-Lider są badane w zaawansowanych, nowoczesnych laboratoriach, później w doświadczeniach ścisłych i na polach rolników. Finalnie trafiają do sprzedaży i zyskują zaufanie klientów w kraju i za granicą – mówiła Mierzyńska.

Uzupełnienie dla środków ochrony roślin

Wiele mówi się o możliwości stosowania hybrydowej ochrony roślin, czyli łączenia pestycydów syntetycznych ze środkami biologicznymi. W przypadku stosowania preparatów mikrobiologicznych Bio-Lider, plusem jest możliwość mieszania ich ze środkami ochrony roślin, dla których preparaty stanowią dobre uzupełnienie.

-Produkty mikrobiologiczne możemy mieszać ze środkami ochrony roślin, w tym z herbicydami, insektycydami, czy też wieloma fungicydami. W przypadku tych ostatnich kluczowa jest dawka substancji czynnej oraz niejednokrotnie nośnik, dlatego testy kompatybilności prowadzimy w oparciu o konkretne środki ochrony roślin - tłumaczyła ekspert z Bio-Lider.

Preparaty mikrobiologiczne są stosowane jako uzupełnienie dla środków chemicznych - wówczas można powiedzieć, że synergistycznie jedno uzupełnia drugie i efekty są dużo lepsze.

-Jeśli dany fungicyd nie hamuje wzrostu bakterii, możemy stosować obydwa rozwiązania w jednym zabiegu, tym samym redukując dawki stosowanych konwencjonalnych środków ochrony roślin. Doradcy Bio-Lider dysponują rozbudowaną tabelą kompatybilności mieszania, ułatwiającą stosowanie preparatów w takich kombinacjach – dodała.

Skuteczność działania preparatów biologicznych

Preparat bakteryjny ma wysoką skuteczność, jeżeli zostanie zastosowany w odpowiedni sposób i w sprzyjających warunkach pogodowych oraz środowiskowych. Bardzo ważny jest skład oraz stabilność preparatu, która zależy od formy i koncentracji mikroorganizmów zawartych w składzie produktu.

Na co zwracała uwagę Mierzyńska, przed zastosowaniem preparatu biologicznego, musimy rozpatrzyć potrzeby danej rośliny. -W szczególności tyczy się to wymagań pokarmowych upraw i stosowania produktów stanowiących uzupełnienie nawożenia konwencjonalnego - wyjaśniała.

By sprostać trudnym warunkom uprawy „pod chmurką” biotechnologia koncentruje się na doborze bakterii, także tych o niewielkich wymaganiach życiowych.

-W produktach Bio-Lider zawarte są bakterie w formie stabilnej, którą zapewnia proces liofilizacji. Oferujemy mikroorganizmy w formie uśpionej – dzięki temu nie prowadzą one procesów życiowych i nie obumierają już w momencie transportu i przechowywania produktu. Takie podejście daje nam pewność, że deklarowana przez firmę koncentracja bakterii zawsze trafia wraz z opryskiem na pole, a to przekłada się na wysoką skuteczność produktów– mówiła Mierzyńska.

Zmiany zachodzące na rynku pestycydów skłaniają, by szerzej przyglądać się rozwiązaniom biologicznym, jednak rynek ten w dalszym ciągu wymaga uporządkowania i regulacji, by pomóc odnaleźć się w tym użytkownikom.