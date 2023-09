Wrzesień tego roku, a z pewnością pierwsze dwie dekady, zapiszą się jako bardzo suche. W niektórych regionach od początku miesiąca nie spadła ani kropla deszczu. A upały spotęgowały jeszcze zjawisko suszy.

Tegoroczny wrzesień będzie najcieplejszy w historii pomiarów. Niestety dla upraw - prawdopodobnie będzie także najbardziej suchy

Suszę odczuwają już wszystkie pozostające na polach rośliny rolnicze

Ogromny deficyt wody opóźnia siewy ozimin

Pomimo, że teoretycznie mamy już agrotechniczne terminy siewu, to wielu rolników wstrzymuje się z siewem jęczmienia, żyta czy wczesnych odmian pszenicy. Siew "w popiół" w zasadzie z góry skazuje plantację na nierównomierne wschody. A te z kolei przekładają się na problemy związane choćby z jesienną ochroną herbicydową. Mamy jeszcze czas na siew. Pamiętajmy, że terminy agrotechniczne ustalane były kilkadziesiąt lat temu. Klimat w tym czasie uległ dużym zmianom, wegetacja trwa dłużej. Lepiej zasiać nawet jęczmień końcem września, ale w wilgotna glebę, niż w tzw. optymalnym terminie, ale w ziemię suchą.

Wilgotność gleby w warstwie 0-7 cm. Źródło: stopsuszy.imgw.pl

Rzepak potrzebuje już wody

Suszę lada moment będą silnie odczuwały rzepaki ozime - zwłaszcza te wysiewane przed 20 sierpnia. W fazie 3-4 liści rzepak wykazuje już dość duże zapotrzebowanie na wodę. A tej w glebie brakuje. Dodatkowo korzeń rzepaku jest jeszcze słabo rozwinięty co będzie stanowiło kolejny problem ograniczający dostępność wody dla rzepaku. Znacznie gorsze w okresie suszy jest także pobranie składników pokarmowych z nawozów dostarczonych przed siewem.

Susza dotyka także buraki cukrowe

Susza dotyka w dużym stopniu buraki cukrowe. O ile sierpniowe opady poprawiły kondycję buraków cukrowych to już we wrześniu zanotowano w tym zakresie spory regres. Przyjmuje się, że w całym okresie wegetacyjnym zapotrzebowanie buraka cukrowego na wodę to nawet 750 l/m2. Co prawda najbardziej newralgicznym momentem, kiedy susza jest bardzo dotkliwa dla buraków cukrowych, to okres lipca oraz sierpnia. Pamiętajmy jednak, że jest to roślina, która dość długo wykazuje zapotrzebowanie na wodę i susza wrześniowa ma wciąż duży wpływ na finalne plonowanie buraków cukrowych.

W tej chwili zaobserwować możemy już silne więdnięcie roślin. Brak wilgoci jest silnie odczuwalny również na ziemiach cięższych (a na takich przecież w większości zakładane są plantacje buraków cukrowych).

Szybsze zbiory kukurydzy

Brak opadów przyspieszy z pewnością zbiory kukurydzy. Miejscami pierwsze kombajny już pojawiły się w polach i koszone są najsłabsze stanowiska. W przypadku tej rośliny brak opadów we wrześniu w zasadzie ma już bardzo niewielki wpływ na plonowanie - rośliny wody potrzebowały na wiechowanie i kwitnienie, ale i wtedy w kraju brakowało opadów. Obecne warunki meteorologiczne przyspieszą zbiory o nawet kilka tygodni na słabszych ziemiach. Wilgotność kukurydzy na niektórych słabszych stanowiskach już oscyluje w granicach około 30%.