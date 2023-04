Przyoranie słomy to jedna z praktyk ujętych w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi; Fot. AK

Co to jest słoma? Po których gatunkach uprawnych można przyorać słomę i jednocześnie sięgnąć po punkty w ramach ekoschematu? Jak powinno się przyorać słomę, aby spełnić wymogi? O czym jeszcze należy pamiętać chcąc realizować ten wariant? Wyjaśniamy kilka ważnych kwestii z tym związanym.

Przyoranie słomy to jedna z praktyk opracowanych w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Celem tej praktyki jest zwiększenie poziomu materii organicznej w glebie jak i składników pokarmowych.

Ekoschemat rolnictwo węglowe objęty jest systemem punktowym - poszczególnym ośmiu praktykom przypisano odpowiednią liczbę punktów. 1 pkt = 22,47 EUR* (≈100 zł). Za przyoranie słomy rolnik może dostać 2 pkt, czyli równowartość około 200 zł/ha. Aby jednak wejść w ten ekoschemat rolnik musi zebrać odpowiednią ilość punktów.

Wiele wskazuje na to, że praktyka: Przyoranie słomy będzie jedną z najbardziej popularnych praktyk w realizacji ekoschematu: rolnictwo węglowe. Choć praktyka ta wydaje się być mało skomplikowana to jednak warto poznać kilka szczegółów z tym związanym.

Co to jest słoma?

To pytanie wydawało by się kuriozalne, ale zastanawiając się nad nim w ramach wymienionej tu praktyki, należałoby uświadomić sobie jaka jest definicja słomy jaką możemy wyczytać Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Mówi o tym definicja słomy została wskazana w § 12 ust. 2:

"Punkty, są przyznawane, jeżeli rolnik rozdrobni całą słomę po zbiorze plonu głównego i wymiesza ją z glebą lub ją przyorze, przy czym za słomę uznaje się pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych, w tym kukurydzy, oleistych i bobowatych.

Czyli idąc tym tropem można rozumieć, że przyoranie słomy po takich uprawach jak np.: zboża, rzepak, kukurydza, groch, łubin, soja, gorczyca będą objęte wsparciem. Jak jednak wyjaśnia MRiRW przyoranie słomy po facelii nie kwalifikuje się, gdyż nie jest to grupa upraw ujęta w definicji. W przypadku kukurydzy, dotyczy to oczywiście tylko uprawy na ziarno.

Choć wydaje się to być logiczne, to jednak Ministerstwo jednak wyjaśnia, że wyżej wymienione rozporządzenie nie odnosi się do terminu jaki należy zachować w ramach realizacji tej praktyki. W tej praktyce warunkiem jest rozdrobnienie całej słomy po zbiorze plonu głównego i wymieszanie/przyoranie jej z glebą. Po żniwach i przyoraniu można zasiać oziminy.

W ramach tej praktyki nie wymagane jest zdjęcie geotagowane. Należy jednak tą aktywność odnotować w rejestrze zabiegów agrotechnicznych. Notatnik te ma wskazać datę przyorania na danej działce zgłoszonej do płatności w ramach tego ekoschematu.

Czym przyorać słomę?

Na szczęście Rozporządzenie nie wyjaśnia także, w jaki konkretny sposób ma agrotechnicznie ta praktyka być realizowana. Najważniejsze jest aby słoma czy też resztki pożniwne zostały wymieszane z glebą i nie ma tu znaczenia, czy użyjemy pługa, brony talerzowej, czy też agregatu ścierniskowego. Czy też po żniwach wstępnie rozdrobnimy słomę a następnie w późniejszym terminie wykonamy orkę. W tej kwestii należy się kierować dobrą praktyką rolniczą, doświadczeniem oraz możliwościami sprzętowymi jakimi dysponuje dane gospodarstwo.