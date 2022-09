Jak informuje radio RMF FM, w środę rano doszło do poważnej awarii w Cukrowni w Środzie Wielkopolskiej. Co się stało?





Okazuje się, że nad ranem ok. godziny 6:30 w Środzie Wielkopolskiej na terenie cukrowni, należącej do koncernu Pfeifer & Langen, doszło do rozszczelnienia zbiornika ze zmagazynowaną w nim mieszanką gazów.

Jak podaje RMF FM, ewakuowano 182 osób. Siedem osób trafiło do szpitala. Na miejscu działa 7 zastępów straży pożarnej.

Jak podano dalej, st. kpt. Daniel Pawłowski z Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej poinformował radio, że w rozszczelnionym zbiorniku były prawdopodobnie tlenki węgla. Tak wynika z informacji od pracowników cukrowni. Stało się tak prawdopodobnie wskutek prac technologicznych.