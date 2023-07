Burak cukrowy jest rośliną wymagającą i to nie tylko pod względem doboru stanowiska, lecz także zapotrzebowania na wodę. Obecnie w wielu regionach mszczą się problemy z deficytem wody, opóźnionym często siewem oraz z ochroną.

Burak cukrowy odczuwa braki wody. Jest to najczęściej widoczne w postaci utraty turgoru liści.

Niestety na części plantacji z burakiem cukrowych notuje się utratę najstarszych liści. Sytuacja ta będzie miała poważny wpływ na plon korzeni oraz cukru.

Obecnie susza ma największy wpływ na rozwój roślin w centrum kraju oraz w woj. pomorskim (mapa IUNG-PIB).

Burak cukrowy najbardziej narażony jest na skutki suszy w dwóch okresach. Pierwszy pojawia się w czasie siewu buraka, gdzie brak wody zaburza i opóźnia wschody. Jest często także przyczyną tzw. piętrowych wschodów co skutkuje później nierównomiernym rozwojem roślin.

Następny wrażliwy okres utrzymuje się przez niemal 2 miesiące. To braki wody odpowiednio w lipcu i sierpniu mają największe przełożenie na kształtowanie się plonu z tej uprawy.

W tym roku zazwyczaj nie mieliśmy problemów z wodą na początku rozwoju tego gatunku. Wręcz przeciwnie to nadmiar opadów notowany na przełomie marca i kwietnia oraz niskie temperatury opóźniały siewy buraków.

Ostatecznie większość plantacji została założona po około 2 tygodniach później względem np. roku ubiegłego. Pocieszające jest to, że dobra wilgotność gleby wpłynęła na wyrównane wschody i dobrą obsadę. Początkowy rozwój buraka postępował bardzo przyzwoicie.

Plantacje zaczęły się wyraźnie różnicować w czerwcu, gdzie ilość i rozkład opadów decydował o momencie zwarcia międzyrzędzi. W efekcie na południu kraju, gdzie opadów jest sporo burak prezentuje się dobrze i wytworzył dobrze ulistnioną rozetę. Im bardziej na północ, tym sytuacja wygląda gorzej.

Są regiony gdzie susza tak dała się we znaki, że burak do tej pory nie pozwierał międzyrzędzi a rozwój korzeni jest bardzo słaby. Zdarza się, że w gospodarstwach dysponujących deszczowniami burak jest regularnie podlewamy. W obliczu wysokiego stresu, takie zabiegi mogą okazać się ekonomicznie uzasadnione.

Widok deszczowni na plantacjach z burakiem cukrowym nie należy do rzadkości Fot. AK

Susza w buraku cukrowym. Gdzie największa?

Do prawidłowego rozwoju burak cukrowy potrzebuje bowiem od 570 do 750 mm wody - od siewu do zbioru. Tymczasem w niektórych regionach kraju przez ostatnie dwa miesiące spadło mniej więcej 20 l/m2 wody i to w kilku nieistotnych opadach.

Według monitoringu IUNG-PIB regionami, gdzie stwierdzono suszę w tej uprawie to głownie powiaty położone w centrum kraju oraz w woj. pomorskim. Należy mieć jednak na uwadze, że także w obrębie mniejszego regionu mogą być duże różnice ze względu na opady o charakterze burzowym.

Zasięg suszy w buraku cukrowym. Szósty raport IUNG-PIB w Puławach

Widoczne skutki suszy

Skutki suszy rozwijały się powoli wraz z postępem wegetacji buraków. Niedobór wody w regionach dotkniętych suszą spowodował słaby rozwój rozety. Wraz ze wzrostem temperatur i przedłużającą się suszą dochodziło do coraz dłuższych okresów z utratą turgoru liści. Kolejnym krokiem zaburzeń fizjologicznych jest utrata tych najstarszych liści. Z czasem (po opadach) burak będzie chciał odbudować rozetę, kosztem gromadzonej biomasy a nawet kosztem akumulowanego cukru.

Skutki suszy są najbardziej widoczne na słabszych wadliwych stanowiskach, które dodatkowo wzmagają stres suszy. W kontekście deficytu wody bardzo ważnym składnikiem pokarmowym w uprawie buraka cukrowego jest potas. Na plantacjach gdzie nie zadbano o wystarczającą podaż tego składnika, sytuacja bywa tragiczna.

Zachwaszczenie wtórne, rozwija się chwościk

Co więcej, z regionach z deficytem opadów rozwinęło się także istotne zachwaszczenie wtórne. Wczesna wiosna nie sprzyjała przeprowadzeniu zabiegów ochronnych, a brak dobrego zwarcia międzyrzędzi sprzyjał rozwojowi chwastów.

Podobnie jak burak, tak i chwasty mają utrudniony rozwój z powodu braku wody, jednak dobrze one wykorzystują wolną przestrzeń pomiędzy rzędami i niestety gdy sytuacja się poprawi to szybko mogą nadrobić swoje zaległości.

Ostatnie dni upływają także pod znakiem upałów i lokalnych gwałtownych burz. Takie warunki mogą sprzyjać infekcjom i rozwojowi chwościka. Dlatego pomimo stresu suszy plantacje są nadal narażone na rozwój tej groźnej choroby, która podobnie jak susza może zabrać lwią część plonu korzeni oraz cukru.

Czy kondycja buraka może się poprawić? Wszystko zależy od uszkodzeń suszowych oraz od przebiegu wegetacji, a także terminu odstawy surowca do cukrowni. To od pogody w sierpniu i wrześniu dużo jeszcze będzie zależeć.