Z powodu zjawiska pogodowego El Niño światowe ceny cukru wzrosły do ​​najwyższego poziomu od prawie 13 lat.

Cukier najdroższy od 13 lat

Jak ogłosiła FAO, wynika to przede wszystkim z konsekwencji dla produkcji w Indiach i Tajlandii. Odpowiedni wskaźnik cen wzrósł we wrześniu o 9,8 procent w porównaniu z sierpniem, osiągając najwyższy poziom od listopada 2010 roku. FAO wyjaśniła ponadto, że wyższe ceny ropy naftowej na świecie również przyczyniły się do wzrostu cen cukru. Stanowi to zachętę dla producentów do przetwarzania części zbiorów na paliwo, co z kolei ogranicza podaż cukru i podnosi ceny. Tajlandia jest drugim co do wielkości eksporterem cukru na świecie po Brazylii, a Indie trzecim co do wielkości.

Jak działa El Niño?

El Niño to zjawisko pogodowe charakteryzujące się ociepleniem wód powierzchniowych na Oceanie Spokojnym. Występuje średnio co dwa do siedmiu lat i zwykle trwa od dziewięciu do dwunastu miesięcy. El Niño powoduje upały na całym świecie, susze w niektórych regionach świata i ulewne deszcze w innych. El Niño może jeszcze bardziej podnieść globalną temperaturę i doprowadzić do bardziej ekstremalnych warunków pogodowych.

Ryzyko również w innych krajach

Ryzyko poważnych susz wzrasta w Australii, Indonezji i innych częściach Azji Południowej, podczas gdy opady deszczu rosną w południowych stanach USA i Ameryce Południowej, a także w Rogu Afryki i Azji Środkowej. Według FAO ogólnie rzecz biorąc, światowe ceny żywności w ostatnim czasie ustabilizowały się. We wrześniu spadki cen ropy (minus 3,9 proc.), nabiału (minus 2,3 proc.) i mięsa (minus 1,0 proc.) zrównoważyły ​​wzrost cen cukru i kukurydzy.