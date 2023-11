Według GUS zbiory ziemniaków wyniosły w tym roku ok. 5,5 mln t, tj. o ok. 9 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w minionym roku. fot. Shutterstock

W tym roku plony roślin jarych były dyktowane przez suszę. Tym samym również w ziemniaku często zbiory były mniejsze, niż oczekiwano. Niższa podaż surowca zauważalnie odbijała się na cenach, które wzrosły w stosunku do ubiegłego roku. Ile aktualnie kosztuje ziemniak na rynkach hurtowych?

O niełatwych warunkach dla rozwoju ziemianka informowali zarówno plantatorzy, ujął to także GUS w przedwynikowym szacunku zbiorów ziemniaka w 2023 r. Według tej instytucji zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) wyniosły ok. 5,5 mln t, tj. o ok. 9 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w minionym roku. Zdaniem GUS-u również jakość bulw wypada przeciętnie. Jak oceniają zbiory producenci skrobi? Zapytaliśmy kilka firm.

Plony przeciętne i jakość zależna od wody

W ocenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o. o. ze względu na trudne warunki do uprawy, plony ziemniaków będą około 20% mniejsze niż zakładane.

-Warunki pogodowe dla ziemniaków było utrudnione już na starcie wegetacji. Z powodu przymrozków w kwietniu i maju ziemniaki wschodziły nierównomiernie, ponadto te wschody były też rozłożone w czasie. Z kolei niedobór i niejednorodny rozkład opadów deszczu w kolejnych miesiącach, niekorzystnie wpływał na wzrost i rozwój roślin. To jest dla ziemniaka okres krytyczny kiedy on zawiązuje bulwy, więc niedobór opadów przyczynił się do zmniejszenia plonów z hektara. W zależności od regionu kraju szacujemy, że te plony ziemniaków będą około 20% mniejsze niż zakładane, w granicy 25-30 t/ha – przekazano w rozmowie z farmer.pl.

W przypadku plantacji nawadnianych plony sięgają znacznie wyżej, bo około 50-60 t/ha. Średnia skrobiowość ziemniaków, jak podawało przedsiębiorstwo, wynosi w granicach ok. 19%. Kampanię produkcyjną rozpoczęto w PPZ Trzemeszno końcem sierpnia, a jej zakończenie jest przewidywane końcem listopada.

Rozmawialiśmy także z Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "LUBLIN" Sp. z o.o. Tu ocenia się zbiory nieco wyżej, ze względu na bardziej korzystny rozkład opadów w woj. lubelskim.

– W tym roku na Lubelszczyźnie plony można przyjąć na średnim poziomie 40 t/ha. Jakość zależy od opadów – im jest ich więcej tym jej poziom się pogarsza ale uzyskujemy lepszy plon, z kolei przy suszy mamy ten plon mniejszy, ale lepszą jakość. Z bieżącego sezonu jakość ziemniaków jest w miarę niezła, ale zależy to od odmiany i rejonu uprawy – wyjaśniał zakład.

Jakie ceny za ziemniaka na rynkach hurtowych?

W tym roku za ziemniaki płacimy więcej. Oczywiście wraz z postępem zbiorów i większą podażą surowca ceny spadły, jednak w stosunku do roku ubiegłego są one wyższe. Aktualnie ceny krajowych ziemniaków utrzymują się w przedziale 1,6-1,8 zł/kg, na rynku hurtowym Bronisze nieco droższe są odmiany Irga i Irys, które kosztują 1,86-2,33 zł/kg. Rok temu odmiana Irga wyceniana była od 0,85 do 1,33 zł/kg, z kolei odmiana Irys od 1,00 do 1,50 zł/kg. Poniżej prezentujemy zestawienie cenowe na krajowych targowiskach i rynkach hurtowych.

-"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA – odmiana Irga i Irys 1,86-2,33 zł/kg, przy średniej cenie 2 zł/kg. Pozostałe odmiany 1,20-1,45 zł/kg,

-"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. (cena na 24.10.23) – średnia cena 1,67 zł/kg,

- Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - 16,00-30,00 zł za worek 15 kg,

- Rolhurt. Zachodniopomorskie centrum hurtowe – (cena na 29.10.23) - 28-30,00 zł za worek 15 kg,

- Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. ziemniak młody - 28,00-40,00 za worek 15 kg,

- Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. - ziemniak młody 1,20-1,60/kg,

- Giełda Kaliska – 22,00 zł za worek 15 kg,

- Targowisko Hurtowe Grudziądz – 1,67 zł/kg.