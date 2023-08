Opady utrudniające przeprowadzenie żniw korzystnie wpływają na rozwój roślin okopowych. Poprawiła się kondycja ziemniaka z plantacji nienawadnianych, na plus wychodzi także aktualna cena za ziemniaka krajowego. Sprawdzamy sytuację na rynku krajowym.

Wstępne szacunki GUS dotyczące tegorocznej powierzchni uprawy ziemniaka, wynoszą nieco mniej niż rok temu - blisko 0,2 mln ha. Zdaniem GUS, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników plonotwórczych można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w bieżącym roku będą niższe od ubiegłorocznych - ok. 300q/ha. Jednak do zbiorów ziemniaka mamy jeszcze trochę, a ostateczna sytuacja może jeszcze się zmienić.

Deszcz poprawia kondycję plantacji ziemniaka

Ziemniaki są na etapie budowania plonu bulw, a wstępne prognozy zbiorów, pomimo niesprzyjającego układu pogodowego są dobre. W tym roku plantatorzy nieco później przystąpili do nasadzeń ziemniaka, ze względu na chłodną wiosnę. -Większość plantacji (przeznaczonych na późniejszy zbiór) zostało zasadzonych w drugiej połowie kwietnia. Chłodna pogoda z przymrozkami w kwietniu i maju spowodowała, że wschody roślin były nierównomierne i wydłużone w czasie – podaje GUS w szacunku ziemiopłodów rolnych.

Niedobór opadów deszczu, który odczuwalny był w maju i czerwcu miał niekorzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin, ograniczając ich potencjał plonotwórczy. W kraju wzrosła jednak ilość plantacji inwestujących w nawadnianie ziemianka, dlatego w gospodarstwach wyspecjalizowanych, perspektywy co do zbiorów zapowiadają się korzystnie. Jak wygląda to w przypadku gospodarstw nie zaopatrzonych w deszczownie? Zaglądamy na jedną z nich, do gospodarstwa na Lubelszczyźnie.

Krzysztof Grzyb wspólnie z rodziną zajmuje się uprawą ziemniaka. W tym roku, plony zapowiadają się lepiej niż w ubiegłym, suchym sezonie.

-Względem pozostałych regionów kraju, na południowym wschodzie opady w miarę korzystnie rozkładały się dla rozwoju ziemniaka. Chłodna wiosna opóźniła nieco moment sadzenia, które wypadło w tym sezonie początkiem maja. Na ten moment mogę ocenić, że w porównaniu do ubiegłego sezonu liczymy na nieco lepsze zbiory. Oczywiście zależy to od rozkładu opadów jesienią i w zależności od tego, czy ziemniaki nam nie wymokną – komentował producent.

Nadmiar opadów deszczu na Lubelszczyźnie skutkuje licznie podmokniętymi uprawami. fot. KM

Ceny ziemniaków w sierpniu. Jak opłacalność uprawy?

Aktualnie ceny ziemniaka na giełdach hurtowych oscylują średnio w granicy 1,80 zł/kg. Bezpośrednio na giełdach podawane są następujące cenniki:

-"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA – średnia cena za ziemniak krajowy od 1,50-2 zł/kg, odmiana Irga 2,25- 2,50 /kg, Irys 2,50-2,75 zł/kg

-"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. (cena na 04.08.23) –1,80-2,13 zł/kg

-Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - 20,00-30,00 zł za worek 15 kg

-Rolhurt. Zachodniopomorskie centrum hurtowe - 20 zł za worek 15 kg

-Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (cena na 04.08.23) ziemniak młody - 28,00-40,00 za worek 15 kg

-Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. - ziemniak młody 3,00/kg

Według danych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ceny ziemniaka krajowego rosną od czerwca br. Zwykle wraz z większą dostępnością towaru na rynku ceny spadają, czego możemy spodziewać się jesienią.

Ceny ziemniaka w notowaniach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Jaka kwota gwarantowałaby więc opłacalność uprawy w sezonie? Zakładane przez dr Wojciecha Nowackiego, z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB koszty uprawy ziemniaka wynoszą w granicach 20 tys. za hektar.