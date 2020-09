Chwościk po raz trzeci?

Chwościk nadal intensywnie się rozwija. Jednak tylko na plantacjach przeznaczonych na późny zbiór można jeszcze decydować się na zabieg fungicydowy skierowany przeciwko chwościkowi. Musi bowiem upłynąć okres karencji, który w zależności od fungicydu wynosi 21-65 dni.

Po ostatnich opadach chwościk wrócił do gry i intesywnie się rozwija na plantacjach buraka. Tymczasem już ruszyła kampania cukrownicza i pierwsze plantacje znikają z pól. Oczywiście nie ma większego sensu wykonywać zabiegu na plantacjach, które będą kopane we wrześniu. Co jednak z plantacjami przeznaczonymi na późny zbiór?

Przez cały bowiem wrzesień burak będzie narażony na rozwój choroby, która nie tylko ogranicza przyrost korzeni jak i może wpłynąć negatywnie na poziom cukru. Zaatakowane chwościkiem liście bowiem usychają, korzeń przybiera stożkowaty kształt, a nowe odrosty liści rozwijają się kosztem zgromadzonego cukru. Korzenie finalnie mogą mieć o nawet 2-3 proc. cukru mniej niż te pochodzące od chronionych plantacji, gdzie presja chwościka utrzymywana była w ryzach.

Kiedy, czy jeszcze można decydować się na zabieg? Podstawą jest lustracja plantacji. Na tym etapie progiem ekonomicznej szkodliwości, to 45 proc. roślin z objawami porażenia. To ostatni dzwonek na zabieg fungicydowy. Do zbioru musi bowiem minąć okres karencji który wynosi w zależności od wybranego preparatu 21-65 dni.

Kolejną ważna kwestią to ile zabiegów już zostało wykonanych. Niestety wysoka presja choroby zmusiła niektórych plantatorów do przeprowadzenie dwóch, a nawet trzech zabiegów na polu. W takim przypadku (aby ograniczyć zjawisko odporności chwościka) należy szczególnie zwracać uwagę na rotację substancji czynnych w wybranych fungicydach.

Czym zwalczać chwościk? Listę zarejestrowanych preparatów znajdziecie poniżej: