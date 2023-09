Chwościk jest jedną z najgroźniejszych chorób atakujących plantacje buraka cukrowego. Jego znaczenie w ostatnich latach rośnie, a trwające zbiory pokażą, jaki wpływ na kluczowe parametry miał w tym roku. Jakie straty powoduje chwościk? Jak zminimalizować zagrożenie wystąpieniem choroby?

Chwościk buraka to choroba wywoływana przez grzyby Cercospora beticola. Co ważne, atakuje nie tylko buraki cukrowe, ale też ćwikłowe oraz chwasty z rodziny komosowatych, co ma ogromne znaczenie dla rozprzestrzeniania się choroby. Plantatorzy donoszą, że inwazyjność chwościka w ostatnich latach rośnie, a jednocześnie jego skuteczne zwalczanie staje się coraz trudniejsze.

Chwościk buraka – objawy

Widocznymi gołym okiem nad powierzchnią ziemi objawami porażenia przez chwościka buraka są charakterystyczne okrągłe plamki na liściach. Czasem mogą one występować również na ogonkach liściowych, mają średnicę 1-3 mm oraz barwę białą, wpadającą w szarą, z czerwoną obwódką. W toku rozwoju choroby plamki te przeradzają się w nekrozy, w ramach których roślina może stracić większość liści, a więc powierzchni asymilacyjnej, co z kolei przekłada się na rozwój cennego korzenia.

Chwościk buraka, fot. Katarzyna Szulc

Chwościk buraka – straty

Zmniejszona w wyniku choroby powierzchnia liści to rzecz jasna również słabszy rozwój korzenia i zmniejszenie zawartości cukru. Na plantacjach porażonych chwościkiem plon buraka cukrowego spada zazwyczaj o około 30 proc., choć zdarzają się również przypadki, gdzie plon korzeni został zmniejszony o nawet 40-50 proc. W przypadku buraka cukrowego kluczowym parametrem jest również polaryzacja. Ta w wyniku choroby spada o kilka punktów procentowych, co w połączeniu z mniejszą masą korzeni oznacza znaczący spadek plonu cukru z hektara.

Chwościk buraka – zapobieganie

Nie od dziś wiadomo, że chorobom lepiej zapobiegać, niż zwalczać je dopiero po stwierdzeniu widocznych objawów. Jest to o tyle zasadne, że często zapobieganie sprowadza się do prostych zabiegów, nie generujących poważnych kosztów. W przypadku chwościka wymienia się przede wszystkim unikanie siewu buraka po sobie do 4 lat czy nawet w bezpośrednim sąsiedztwie zeszłorocznej plantacji, również w miejscu pryzm, gdzie korzenie były składowane. Niezwykle ważne jest ponadto staranne przyoranie liści, a także zwalczanie chwastów komosowatych.