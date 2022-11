Dzięki współpracy samorządu oraz cukrowni należącej do Pfeifer & Langen Polska mieszkańcy Środy Wielkopolskiej płacą najmniej w regionie za ogrzewanie. – Ciepło z cukrowni ogrzewa około jedną trzecią miasta oraz 36 budynków użyteczności publicznej, w tym szkoły, przedszkola i szpital, na czym korzystają wszyscy mieszkańcy – podkreśla Piotr Mieloch, burmistrz Środy Wielkopolskiej.

Cukrownia w Środzie Wielkopolskiej jest jedynym dostawcą ciepła systemowego dla miasta od 16 lat. Na terenie Środy Wielkopolskiej znajduje się ponad 30 węzłów cieplnych, a długość sieci wynosi ponad 10 km. Sprzedaż ciepła odbywa się w sezonie grzewczym (najczęściej od połowy września do połowy maja roku następnego) i wynosi blisko 100 tys. GJ. – Tak rozbudowany układ daje po pierwsze czyste powietrze, a po drugie niższe koszty ogrzewania – mówi Bartosz Bałażyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej.

Pfeifer & Langen Polska dopłaci do ogrzewania

Na razie kotłownia cukrowni wykorzystuje do produkcji ciepła węgiel. Pfeifer & Langen Polska planuje jednak inwestycje, by odejść od węgla na rzecz emitującego mniej zanieczyszczeń gazu ziemnego. Choć już teraz produkcja ciepła w cukrowni odbywa się w sposób bardziej efektywny, tzn. z tej samej ilości paliwa można uzyskać więcej energii niż w innych, mniej wydajnych źródłach. Ponadto emisje ze spalania paliw, przy spełnieniu wszystkich wymagań prawnych co do jakości spalin, są wynoszone wyżej (wysokie kominy) co sprawia, że ograniczana jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń, która jest w większości przypadków odpowiedzialna za powstawanie smogu.

W tym sezonie koszty ogrzewania wszędzie – poza Środą Wielkopolską – rosną dramatycznie. – Cena węgla wzrosła kilkukrotnie. Przyczyną jest oczywiście embargo na import tego paliwa z Rosji. Cena ciepła dla mieszkańców Środy Wielkopolskiej pozostanie jednak na znacznie niższym poziomie niż w innych miastach. Nasza firma dopłaci do ogrzewania miasta w całym sezonie prawie trzy miliony złotych – mówi Roman Kubiak, prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska.

– Oczywiście bezpośrednio odczują to mieszkańcy zaopatrywani w ciepło przez MPECWiK, ale jest to niezwykle ważne tak na prawdę dla całego miasta. Z ciepła dostarczanego przez cukrownię korzysta szpital, szkoły, przedszkola, urzędy czy miejska pływalnia – mówi burmistrz Piotr Mieloch.

Cena dostarczanej dla mieszkańców Środy energii cieplnej jest najniższa w rejonie, a na pewno konkurencyjna dla ogrzewania budynków energią elektryczną lub gazem.

Biogenerator: sposób na tanią i czystą energię

Wojna w Ukrainie i rosnące ceny węgla i paliw zmusiły wszystkie kraje europejskie do szukania sposobów, by uniezależnić się w jak największym stopniu od paliw kopalnych. O transformacji energetycznej myśli też Pfeifer & Langen Polska oraz samorząd Środy Wielkopolskiej.

Instalacja pompy ciepła w cukrowni i budowa biogazowni to sposób na tanią i czystą energię.

– Chcemy odzyskiwać tak zwane ciepło odpadowe, czyli ciepło powstające w czasie procesów przemysłowych w cukrowni. Do zasilania pompy ciepła potrzebna jest jednak dodatkowa energia elektryczna. Stąd pomysł na biogazownię, dzięki której będziemy mogli zasilać pompę ciepła – tłumaczy Roman Kubiak, prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska.

Takie rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla cukrowni, jak i dla Środy Wielkopolskiej. Pfeifer & Langen Polska będzie mógł taniej produkować ciepło, co pozwoli na ogrzewania miasta niezależnie od cen paliw kopalnych. W biogazowni będą również zużywane – poza wysłodkami z cukrowni – miejskie odpady zielone, za których transport i utylizację miasto obecnie musi płacić znaczące kwoty.

– Dzięki pompie ciepła i wykorzystaniu energii odpadowej będziemy mogli również starać się o unijne fundusze na wymianę i rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej – mówi Bartosz Bałażyk, prezes MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej.

– W przyszłości, dzięki instalacji pompy ciepła i budowie biogazowni będziemy w stanie produkować energię cieplną dużo taniej i nadal ogrzewać Środę Wielkopolską. Ale również przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, co jest niezwykle ważne w kontekście zmian klimatycznych. Musimy być również odpowiedzialni za to, jak będą żyły przyszłe pokolenia – podkreśla Roman Kubiak, prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska.