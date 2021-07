Co to jest wielolistność w buraku?

W tym roku na plantacjach buraka cukrowego można zaobserwować dziwny pokrój roślin. Tzw. wielolistność to skutek użytych wcześniej w przedplonie herbicydów.

Jak informuje Krajowa Spółka Cukrowa, na plantacjach buraka cukrowego, w tym roku spotyka się pojedyncze przypadki roślin o odmiennym pokroju.

- Są to rośliny charakteryzujące się jaśniejszym kolorem liści i ograniczonym wzrostem. Rozwijające się liście mają kształt podłużny, często wyrastają z kilku punktów epikotylu i nie występują w parach – informują przedstawiciele koncernu, którzy informacje na temat tego zjawiska zebrali od plantatorów.

Co jest powodem takiego stanu rzeczy?

Zjawisko to nazywa się wielolistność, inaczej wielorozetowość. I nie jest to choroba, czy skutek żerowania agrofagów, ale pozostałość po zużytych środkach ochrony roślin. Ale nie zastosowanych w uprawie buraka, tylko z upraw ubiegłorocznych. Jest to skutek pozostałości w glebie herbicydów z grupy sulfonylomoczników.

- Zjawisko to może w przyszłości nasilać się, zwłaszcza na stanowiskach o ograniczonej ilości próchnicy i wadliwej strukturze gleby. Rozwiązaniem problemu wielolistności jest wyeliminowanie grupy sulfonylomoczników z programów herbicydowych stosowanych w uprawach poprzedzających uprawę buraka oraz zastąpienie ich substancjami o szybszym czasie rozkładu – informuje KSC.