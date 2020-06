Coraz więcej stonki ziemniaczanej w ziemniaku

Ciepłe są zarówno dni, jak i noce, dodatkowo pogoda jest dość przekropna – to sprzyjające warunki pogodowe do rozwoju szkodników. W ziemniaku coraz większe uszkodzenia powoduje stonka ziemniaczana.

Larwy stonki ziemniaczanej zjadają liście ziemniaka i są wyjątkowo żarłoczne O ich licznym występowaniu informują nas rolnicy z południowo-wschodniej części kraju. Przy masowym pojawie szkodnika intensywność żerowania stonki ziemniaczanej w krótkim czasie prowadzi do gołożerów roślin.

Zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej liści, z na skutek żerowania stonki ziemniaczanej prowadzi do wysokich strat plonu, u odmian wczesnych mogą sięgnąć 40 – 60 proc. Zniszczenie 15 proc. powierzchni masy liściowej krzaka przez stonkę ziemniaczaną prowadzi do strat sięgających ok. 30 proc. masy plonu.

Plantacje trzeba lustrować na obecność szkodnika. Zabieg insektycydem wykonujemy, jeśli próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony. Dla stonki ziemniaczanej jest to: 1 złoże jaj na roślinie lub 15 larw na roślinie lub 1 chrząszcz na 25 roślinach.