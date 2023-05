Konsekwencją ciepłej pogody jest liczne występowanie mszyc na buraku cukrowym. Dotychczas ryzyko dla wschodzących plantacji stanowił także szarek komośnik. Czy przez uszkodzenia tego szkodnika konieczne były ponowne siewy buraka? Pytamy cukrownie jak oceniane są plantacje w poszczególnych regionach.

Sezon siewów buraka cukrowego w tym roku znacznie się przeciągał. Pierwsze plantacje założono w drugiej dekadzie marca, jednak późniejsze ochłodzenie, opady deszczu i śniegu oraz nocne przymrozki spowolniły prace polowe – zasiewy trwały do końca kwietnia. Choć burak rozwijał się nieco wolniej niż w latach z cieplejszą wiosną, opady deszczu po siewie sprzyjały równomiernym wschodom.

Opóźnione siewy, ale dobra obsada

Jak już pisaliśmy, zainteresowanie kontraktacją buraków na ten rok było wysokie. W korzystnym świetle buraka stawiała przede wszystkim gwarantowana cena. Można spodziewać się wydłużonej kampania, ale to także skutek przeciągających się zasiewów. Szybko rozpoczęty sezon przerwało załamanie warunków pogodowych. Deszcze i chłody w okresie wczesnowiosennym przerwały prace polowe, w konsekwencji buraka siano do końca kwietnia.

Cukrownie zgodnie przyznają, że pomimo trudnych warunków liczona obecnie obsada jest dobra, czemu sprzyjały „przekropne” deszcze. W zależności od terminu siewu plantacje różnią się fazą rozwoju, średnio znajdują się w fazie BBCH 16-18 - czyli 3-4 par liści.

Mimo ochłodzenia burak cukrowy dobrze się rozwija. Lustracja plantacji niezbędna do trafionej ochrony na szkodniki fot.KM

Liczne szkodniki w buraku cukrowym

Fakt wysiewu nasion bez zapraw neonikotynoidowych utrudnia skuteczną ochronę buraka cukrowego. Obecnie na plantacjach obserwowana jest wzmożona aktywność mszycy trzemielinowo-burakowej. Producenci buraka borykają się także ze śmietką ćwiklanką, a wcześniej doskwierała rozwijającym się roślinom pchełka burakowa i szarek komośnik. Ostatni wystąpił głównie na uprawach w południowo-wschodnim rejonie kraju i tam koniecznością były przesiewy. Monitoring szkodników prowadzony jest na bieżąco przez poszczególne działy agrotechniczne w cukrowniach. Poprosiliśmy więc o informacje odnośnie aktualnego stanu nasilenia szkodników buraka.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

-Wiosną na plantacjach buraka cukrowego obserwowano żerowanie pchełki oraz mszyc. Nasilenie występowania mszyc jest duże i obejmuje cały rejon kontraktacyjny. Skuteczna ochrona plantacji przed tym szkodnikiem jest niezwykle istotna ze względu na zagrożenie porażenia roślin wirusem żółtaczki buraka – informuje KGS.

Jak wskazuje spółka, szarek komośnik wystąpił na plantacjach w południowo-wschodnim rejonie kontraktacyjnym Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

-Największe nasilenie jego występowania obserwowano w okresie wschodów roślin, kiedy całkowicie niszczył siewki, w następstwie czego plantacje lub ich części wymagały ponownego wysiewu nasion. Z powodu występowania szarka komośnika, ponownie przesiano ponad 250 ha plantacji buraka cukrowego - przekazano.

Pfeifer & Langen Polska

Jak przekazała nam spółka, w rejonach kontraktacyjnych Pfeifer & Langen Polska nie odnotowano przypadków znacznego uszkodzenia plantacji przez szarka komośnika.

-Z tego powodu nie wykonano żadnego przesiewu buraków. W drugiej połowie kwietnia na plantacjach w całym rejonie pojawiły się mszyce. Komunikat o wystąpieniu tego szkodnika i o konieczności jego zwalczania został wysłany do plantatorów – czytamy.

Jednocześnie przesiewy dokonano na niespełna 200 ha, głównie z powodu zaskorupienia gleby po wykonanym siewie buraków. -Pierwsze wyniki z obliczenia średniej obsady roślin pozwalają prognozować większa liczbę buraków na powierzchni jednego hektara, niż w poprzednich czterech latach – podsumowuje cukrownia.

Südzucker Polska S.A.

Monitoring szkodników we wczesnych fazach rozwojowych, pozwala na ich skuteczne zlokalizowanie i podjęcie decyzji co do zwalczania.

-Podobnie jak w ostatnich latach przekazaliśmy plantatorom do prowadzenia monitoringu szarka 1 tyś. sztuk feromonów. Na obecną chwilę mamy ok. 400ha buraków przesianych z uwagi na lokalne uszkodzenia mrozowe, zaskorupienia, działanie chorób zgorzelowych i szkodników. Przed nami jeszcze kilka tygodni zagrożeń dla młodych roślin buraka, zanim wejdą w pełnię rozwoju. Pomimo trudnych warunków obecny stan plantacji jest porównywalny do roku ubiegłego, z niewielkim opóźnieniem w przebiegu wegetacji. Liczymy na dobrą obsadę – informuje spółka.

Problemem sezonu jest duża zmienność pogody, wiele dni z chłodami, co jak na razie hamowało wegetację i utrudniało prowadzenie zabiegów ochrony. Jak podkreśla firma Südzucker, już wielokrotne bywało tak, że burak cukrowy szybko nadrabiał zaległości. Odpowiednio poprowadzony przyspieszy w rozwoju, zwłaszcza że jest to okres intensywnego budowania plonu.

Nordzucker Polska S.A.

Prowadzony przez Nordzucker Polska monitoring nie wykazał do tej pory wystąpienia szarka komośnika na terenach obserwowanych plantacji.

-W początkowych fazach rozwojowych buraka cukrowego mieliśmy do czynienia z pchełką burakową, której populacja została skutecznie ograniczona przez zastosowane insektycydy. Obecnie obserwujemy wzmożoną aktywność ze strony mszycy burakowej. Nie zaobserwowaliśmy wystąpienia szarka komośnika, więc przesiewy nie były konieczne – wyjaśnia spółka.