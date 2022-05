Więdnące rośliny to najprawdopodobniej objaw żerowania szkodników glebowych; Fot. AK

Lustrując plantacje buraka cukrowego możemy napotkać się nie tylko na mszyce. Są już obecne jaja śmietki ćwiklanki jak również lokalnie utrapieniem stają się szkodniki glebowe podgryzające młode korzenie buraka. Jak na tym etapie możemy zwalczać szkodniki?

Na plantacjach buraka cukrowego można przede wszystkim napotkać się na kolonie mszycy trzmielinowo-burakawej. Są one coraz liczniejsze, a o ich obecności świadczą poskręcane młode liście a także bytujące biedronki, które są naturalnymi wrogami tych szkodników. Mszyce wysysając soki powodują słaby wzrost i powolny rozwój, co jest szczególnie niebezpieczne dla roślin młodych.

Zwalczanie mszyc najlepiej przeprowadzać w momencie pierwszych nalotów migrantek (form uskrzydlonych), które także z racji przemieszczania się mogą roznosić wirusy tj. mozaiki wirusowej, łagodnej żółtaczki buraka, czy nekrotycznej żółtaczki buraka. O zagrożeniu informowaliśmy jakiś czas temu:

Mszyc w buraku jest coraz więcej. O ich bytowaniu na roślinach, a także o występowaniu jaj śmietki ćwiklanki informował IOR - PIB w Poznaniu w komunikacie fitosanitarnym opublikowanym 13 maja br. Na roślinach zatem można wkrótce spotkać pierwsze uszkodzenia wyrządzane przez larwy śmietki - są to charakterystyczne miny (białe plamy, korytarze wydrążone w miękiszu liścia).

Coraz więcej mszyc widocznych jest na roślinach buraka Fot. AK

Szkodniki glebowe doprowadzają do utraty obsady

Dostajemy także sygnały, że lokalnie dochodzi do punktowych więdnięć roślin, czasem kilku w rzędzie. Po wyrwaniu takiej rośliny okazuje się, że ma od ona po podgryzane młode korzenie włośnikowe, a także podgryziony korzeń główny. Są to typowe objawy żerowania szkodników glebowych. Na tym etapie szkody mogą wyrządzać np. larwy chrabąszcza majowego (pędraki - nasilenie szkodnika co 3-5 lat), drutowce, skoczonogi.

Podgryziony korzeń główny buraka prawdopodobnie przez pędraki. Warto wiedzieć, że te szkodniki mają kilkuletni cykl rozwojowy i dają o sobie znać szczególnie w ostatnim pokoleniu przed przepoczwarczeniem Fot. AK

Szczególnie w południowo-wschodniej części Polski także szkody może wyrządzać szarek komośnik. Żarłoczne chrząszcze są szczególnie niebezpieczne w fazie wschodów, gdy siewki buraka są w stadium liścieni i pierwszych 2–3 par liści.

Czym zwalczać szkodniki w buraku ?

Na tym etapie możliwości mamy niewiele. Przy opanowaniu przez mszycę powyżej 15 % roślin należy niezwłocznie wykonać oprysk odpowiednim insektycydem. W przypadku tych szkodników mamy zarejestrowane insektycydy oparte na deltametrynie oraz cypermetrynie. Na śmietką tylko deltametryne. Na szarka komośnika dodatkowo jeszcze znajdziemy preparaty oparte na lambda-cyhalotrynie oraz tau-fluwalinacie. Wszystkie te substancje należą do grupy pyretroidów i mogą być stosowane poniżej 20 st.C.

Warto wiedzieć, że w celu zwalczania mszyc na ten sezon udało się uzyskać dwa czasowe zezwolenia dla preparatów Closer oraz Mospilan. Co ważne oba preparaty można stosować w szerszym zakresie temperaturowym niż wspomniane wyżej pyretroidy.

W przypadku występowania pędraków i innych szkodników glebowych, praktycznie mamy patową sytuację. Obecnie nie ma żadnych zarejestrowanych insektycydów do zwalczania tego typu szkodników. Straty w obsadzie mają bardzo często bezpośredni wpływ na plon.

Część rolników, którzy dostrzegają rosnącą presję szkodników buraka decydowała się na nasiona zaprawiane insektycydami. W tym roku zezwolono na czasowe stosowanie zaprawy Cruiser SB 600 FS na okres od 9 stycznia 2022 r. do 7 maja 2022 r. Niestety tylko niewielką liczbę odmian mogło zostać zaprawioną tą zaprawą. Na plantacjach gdzie wysiano zaprawiane insektycydem nasiona, dostrzegalny jest mniejszy problem ze szkodnikami szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych roślin.