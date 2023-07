W dniu 26 czerwca 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wydał zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin Inazuma 130 WG w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka. Czasowe zezwolenie obowiązuje od 27 czerwca 2023 r. do 15 września 2023 r.

To kolejna interwencja KZPBC i drugie zezwolenie czasowe na tego groźnego szkodnika w uprawie buraka w tym roku.

Inazuma na skośnika

Inazuma 130 WG bazuje na dwóch substancjach czynnych: acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) - lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów). Ma on działanie kontaktowe i żołądkowe. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Na roślinie z kolei działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Maksymalna i zarazem zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,3 kg/ha. A termin to czas po zaobserwowaniu szkodnika od początku zakrywania międzyrzędzi do fazy, gdy korzeń osiąga wymaganą wielkość do zbioru z zachowaniem okresu karencji (BBCH 31-49).

Całkowity areał uprawy buraka cukrowego, na którym przewidywane jest stosowanie środka ochrony roślin wynosi do 80 000 ha.

Dlaczego skośnik buraczak jest groźny?

- W uzasadnieniu strona wskazała na przewidywane w 2023 r. zagrożenie uprawy buraka cukrowego ze strony skośnika buraczaka, który od 2019 r. rozszerzył obszar swego licznego występowania w Europie o tereny Polski. Postępująca zmiana klimatu, charakteryzująca się wyższymi temperaturami powietrza w okresie letnim sprzyja namnażaniu i rozwojowi skośnika buraczaka. Wzrost średnich temperatur spowodował, że gradacja szkodnika przekracza próg szkodliwości. Motyl zaczyna składać jaja wczesną wiosną. Po kilku dniach następuje wylęg gąsienic, które rozpoczynają żerowanie w obrębie liści sercowych buraka. Wiosenne, pierwsze pokolenie szkodnika jest odpowiedzialne za namnażanie i wysoką liczebność kolejnych pokoleń. Dochodzi do wtórnych infekcji grzybowych, które są głównym powodem strat jakościowych i ilościowych. Gnicie uszkodzonych korzeni wpływa na spadek plonu i obniżenie jego jakości – napisał Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w uzasadnieniu złożonego 12 kwietnia wniosku.

Występowanie skośnika buraczaka, źródło: KZPBC

Zdaniem przedstawicieli Związku, infekcje wtórne wskutek porażenia skośnikiem buraczakiem powodują: gnicie korzeni, straty w plonie dochodzące do 50 proc., zmniejszenie zawartości cukru w burakach nawet o ponad 50%, kilkukrotnie zwiększenie zawartości niepożądanej glukozy, zwiększenie zawartości melasotworów (potas, sód), trudności z wydobyciem cukru z korzeni buraka (poważne zakłócenia procesu technologicznego). W przypadku silnie porażonych korzeni nie ma możliwości ich przerobu co skutkuje wydłużeniem czasu trwania kampanii przerobu buraków.

- W opinii z dnia 24 lutego 2023 r. Instytut ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu również podkreślił duże zagrożenie upraw buraka cukrowego ze strony tego agrofaga, w tym na żerowanie gąsienic, które powoduje ubytek udziału cukru w korzeniach buraka o 2-3%. Największe wg Instytutu, straty plonu występują gdy szkodniki się w dużej liczebności i spowodują rozległe uszkodzenia główek roślin buraka. Dochodzi wówczas do infekcji grzybowych i pojawienia się zgnilizn korzeni. Wówczas utrata plonu może wynosić 50 proc. i więcej masy korzeni. Taki plon nie nadaje się do przechowywania i przerobu w cukrowni. W latach sprzyjających szkodnikowi (ciepło i sucho) konieczny jest drugi zabieg – czytamy w uzasadnieniu.