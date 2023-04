- W dniu 7 kwietnia 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wydał zezwolenia na stosowanie środków ochrony roślin Mospilan 20 SP i Movento 100 SC w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania mszyc. Zezwolenia obowiązują w okresie od 26 kwietnia 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. – podał Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. To dobra informacja dla plantatorów.

Przypominamy, że Mospilan 20 SP to insektycyd zawierający jako substancję czynną acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów. Jest to środek współdziałający z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (Ach) – wg IRAC grupa 4A.

Z kolei Movento 100 SC zawiera spirotetramat, substancję z grupy ketoenoli. Jej transport w roślinie odbywa się dwutorowo: poprzez ksylem i floem, co umożliwia ochronę zarówno starszych liści i korzeni, jak przyrostów i nowych liści, które rozwinęły się dopiero po zastosowaniu środka. Spirotetramat jest grupy pochodnych kwasu tetramowego i kwasu tetronowego - inhibitor karboksylazy acetylo CoA (wg IRAC grupa 23), która powoduje u szkodników zahamowanie syntezy lipidów.

Czasowe zezwolenie na Mospilan i Movento w buraku na mszyce

Mospilan 20 SP na mszyce w buraku cukrowym, według czasowego zezwolenia, można stosować w dawce 0,2 kg/ha. Środek podaje się w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nierozwiniętych liści do fazy gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).

Z kolei Movento 100 SC na mszyce w buraku cukrowym podaje się w dawce 0,75 l/ha. Termin stosowania to moment pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nierozwiniętych liści do fazy gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).

W załączniku podajemy etykiety środków.

Dlaczego wprowadzono czasowe zezwolenie?

Zezwolenie nr R/j-1/2023 wydano na podstawie art. 53 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/20091 (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz art. 7 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2023 r. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, ul. Mikołaja Kopernika 34, 00-336 Warszawa.

Ilość środka ochrony roślin Mospilan 20 SP, która może zostać wprowadzona do obrotu i zastosowana to maksymalnie 12 000 kg.

Jak podano m.in, w uzasadnieniu strona wskazała na narastający problem wzmożonej aktywności mszyc w czasie wschodów buraka cukrowego. Na terenie całego kraju mszyca stanowi dla plantatorów poważne wyzwanie. Szkody powstałe w wyniku żerowania mszyc są dwojakie: bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie wynikają z nakłuwania liści przez owady i wysysania soków roślinnych. Zasiedlone liście buraka są zdeformowane i skędzierzawione. Wysysanie soków powoduje słaby wzrost roślin i ich żółknięcie. Powierzchnie liści są błyszczące i lepkie od spadzi. Długotrwałe uszkadzanie roślin może skutkować obniżeniem plonów buraków o ponad 30%. Szkody pośrednie powstają poprzez transmisję wirusów powodujących choroby wirusowe. Przenoszone przez mszyce wirusy mogą być przyczyną mozaiki wirusowej, łagodnej żółtaczki buraka, czy nekrotycznej żółtaczki buraka (plantacje z tymi chorobami wirusowymi zostały odnotowane na terytorium kraju). W przypadku tych chorób nie ma dostępnych żadnych sposobów ich zwalczania, jedynym rozwiązaniem jest redukcja mszyc, które są wektorem wirusów. W przypadku transmisji wirusów powodujących choroby wirusowe straty plonów zwykle przekraczają 50%.

Zezwolenie nr R/j-2/202 dla Movanto, argumentowano m.in. "że nasilenie występowania mszyc związane jest ze specyfiką rozwoju osobniczego populacji oraz panujących warunków pogodowych. Aktualnie w sezonie może występować kilkanaście pokoleń mszyc, podczas gdy do niedawna było 7-9 pokoleń. Bardzo duży wpływ ma temperatura – wylęg mszyc z zimujących jaj rozpoczyna się wczesną wiosną (przy temperaturze 7 – 8 st. C), natomiast przelot osobników migrujących następuje gdy dzienna temperatura powietrza przekracza 15 st. C. Są to typowe warunki, które panują podczas wzrostu młodych roślin buraków cukrowych. Coraz powszechniejsze występowanie tego szkodnika związane jest z wycofywaniem substancji czynnych do stosowania, w tym w formie zapraw. Obecnie w Polsce do zwalczania mszyc są dopuszczone tylko dwa preparaty do stosowania nalistnego zawierające w swoim składzie wyłącznie deltametrynę (możliwość stosowania 1 raz w sezonie). Deltametryna należy do substancji czynnych z grupy pyretroidów, które są mało skuteczne w temperaturach powyżej 20°C - skuteczność gwałtownie spada wraz ze wzrostem temperatury powyżej tej granicy. Taka sytuacja powoduje, że zdecydowana większość plantacji będzie narażona na poważne uszkodzenia spowodowane żerowaniem mszyc i znaczne straty w plonie. Jest to sytuacja krytyczna dla plantatorów buraka cukrowego. Wg KZPBC bez dodatkowych narzędzi w postaci skutecznych środków ochrony roślin rolnicy będą narażeni na znaczne straty w plonie i pogorszenie jakości technologicznej surowca”.

Ilość środka ochrony roślin Movento 100 SC, która może zostać wprowadzona do obrotu i zastosowana to maksymalnie 90 000 l.