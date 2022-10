Szacowany średni plon, zbliżony będzie do 30-31 t/ha, a całkowite zbiory powyżej 6 mln t – do 6,5 mln t. fot. Shutterstock

Zbiory ziemniaka zbliżają się ku końcowi. Prognozowane wcześniej plony sprawdzają się i będą nieco mniejsze niż w latach ubiegłych. Najsłabiej sytuacja wygląda dla ziemniaków skrobiowych, czy w związku z tym, tegoroczne zbiory pozwolą pokryć krajowe zapotrzebowanie na ziemniaki?

Prognozy co do plonów w tym sezonie, były szacowane średnio powyżej 30 t/ha, a dla całego kraju zakładano zbiór w granicach 6 - 6,5 mln t. Jak przyznawał w rozmowie z redakcją Farmer.pl, dr Wojciech Nowacki, z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, tegoroczny plon jest bardzo zróżnicowany regionalnie.

-W rejonach, gdzie panowała największa susza, plon oczywiście będzie niższy, nawet poniżej 300 kwintali z hektara. Dotyczy to województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz północnej części województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Na podstawie bilansu wodnego IUNGu i moich własnych obserwacji, jednak można stwierdzić, że ewapotranspiracja była znacząca. Co istotnie było zauważalne, to różnice w plonowaniu odmian wczesnych i późnych. Odmiany wcześniejsze plonowały lepiej, późniejsze gorzej, gdyż kumulowały suszę wraz z przebiegiem wegetacji - wyjaśniał dr Wojciech Nowacki.

Produkcja ziemniaka skrobiowego niepewna

Wyszacowany średnio krajowy plon, zbliżony będzie do 30-31 t/ha, a całkowite zbiory powyżej 6 mln t – do 6,5 mln t. Co podkreślał dr Nowacki, to jednak niewielkie plony ziemniaka skrobiowego.

- Zbiory ziemniaka skrobiowego trwają i tu plony są raczej słabe. Odmiany skrobiowe są nieco późniejsze, a w związku z wcześniejszym stwierdzeniem, nie można oczekiwać wiele, gdy brakowało opadów deszczu. Docierają do mnie sygnały z przemysłu krochmalniczego, że panuje tam dramatyczna sytuacja jeśli chodzi o zbiory i realizacje umów kontraktacyjnych. W niektórych zakładach dochodzi tylko do 50% masy zakontraktowanego ziemniaka. Dlatego istotne w tym sezonie, będzie niestety niewykorzystanie mocy przerobowych przez krochmalnie, a przez to rzeczywiste braki skrobi – mówił Nowacki.

Przyczyną takiego działania, są nie tylko mniejsze plony, ale główną rolę gra cena, która jest nieatrakcyjna. Na giełdach i rynkach hurtowych, cena za tonę ziemniaka jadalnego kształtuje się koło 1000 zł, dochodzi do 1200 zł - z tendencją wzrostową. W przypadku ziemniaka skrobiowego jest to 400-450 zł. Dlatego też, często ziemniaki skrobiowe, są sprzedawane przez producentów, jako jadalne – cena przesądza o przeznaczeniu.

Z powodu bardziej dotkliwego działania suszy, w krajach Europy Południowej, zbiory ziemniaków są jeszcze mniejsze. Węgry, Serbia, Rumunia i Grecja, poszukują dostaw ziemniaka, za którego będą oferować wyższe ceny. Na co jednak zwracał uwagę dr Nowacki, nie podchodźmy ze znacznym optymizmem do eksportu, gdyż zbiory w granicach 6,5 mln ton, nie tak pewnie, pokrywają nasze zapotrzebowanie.

Cukrownie zwiększają ceny za buraki, czy przemysł ziemniaczany pójdzie w podobnym kierunku?

Przetwórstwo spożywcze, które po pandemii chce odrobić straty, czyli przemysł frytkowy, chipsowy, susze ziemniaczane, a także przemysł skrobiowy, próbuje zachęcić rolników do produkcji, jednak te kroki nie są wystarczające.

Wielu rolników deklaruje odejście od produkcji ziemniaka, twierdząc, że jest to gatunek zbyt drogi w uprawie.

- Szacowany koszt uprawy w tym roku, to około 20 tys. zł za hektar. Stanowi to znaczny wzrost, praktycznie dwukrotny. W związku z tym, niejednokrotnie rolnicy poszukują alternatywnych upraw – komentował dr Nowacki.

W ostatnich dniach cukrownie zwiększyły ceny za buraki kontraktowane.

Czy podobnym krokiem podążą przetwórnie ziemniaków? Jakie jest wasze zdanie w tej kwestii?