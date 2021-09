Czy to jest trudny rok dla producentów ziemniaka skrobiowego?

Zapytaliśmy o to dr Wojciecha Nowackiego z Zakładu Agronomii Ziemniaka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Oddział w Jadwisinie. Czy relatywnie wysokie ceny na ziemniak jadalny mogą przyczynić się do obniżenia opłacalności produkcji tego skrobiowego?

Jak już informowaliśmy na portalu farmer.pl, począwszy od czerwca, na krajowym rynku można kupić ziemniaki jadalne, a ich cena w porównaniu do lat ubiegłych, jest dość wysoka.

- W przeszłości cena zbytu u rolnika – producenta tego warzywa była od 2 do 8-krotnie niższa od ceny detalicznej w placówkach sklepowych. Wówczas cena hurtowa ziemniaka wynosiła około 300 zł za tonę, a detaliczna od 1 do d 3 zł/kg. Cena detaliczna obecnie spotykana w sklepach bardzo rzadko wynosi poniżej 2 zł za kilogram, ale w ofercie hurtowej rolników ostatnich tygodni wynosi najczęściej 700-800 zł za tonę – mówił nam dr Wojciech Nowacki.

Dlatego jak zauważył wówczas ekspert, w bardzo trudnej sytuacji, ze względu na wysokie ceny ziemniaka jadalnego, będzie w tym sezonie przemysł skrobiowy, który nie może zaoferować tak wysokich cen skupowych za surowiec pomimo zawartych umów kontraktacyjnych.

- Corocznie przemysł skrobiowy w Polsce potrzebuje od 800 tys. do 1mln ton surowca ziemniaczanego. Konkretna masa ziemniaka wynika z zawartych umów kontraktacyjnych pomiędzy krochmalniami, a dostawcami surowca czyli rolnikami. Wszystkie zakontraktowane powierzchnie objęte są dopłatami obszarowymi do uprawy odmian skrobiowych ziemniaka. Kwota ta wynosząca ok. 1300-1400 zł/ha nieznacznie różnią się każdego roku – tłumaczy nam naukowiec.

Jak podkreśla, dotychczas rolnicy byli zadowoleni ze współpracą z krochmalniami.

- Jeśli rolnik uzyskiwał plony powyżej 35 t/ha ziemniaka, a zawartość skrobi w bulwach wynosiła powyżej 18 proc. to rentowność tego kierunku produkcji była zapewniona. Wówczas uzyskiwana cena za tonę dostarczonego surowca wynosiła od 300 zł/t i wzwyż – mówił.

Na ceny oferowane przez krochmalnie wpływ mają ceny światowe skrobi ziemniaczanej i oczywiście zawartość skrobi w dostarczanym surowcu.

- Rolnik dodatkowo otrzymuje dopłatę do transportu surowca do krochmalni, czego nie ma już przy produkcji ziemniaka jadalnego. Podobnie jest i w bieżącym sezonie. Przemysł skrobiowy aktualnie posiada zapasy niesprzedanej skrobi z ubiegłego sezonu z uwagi na zakłócenia rynkowe powodowane pandemią COVID - 19. Dlatego też krochmalnie nie mogą w tym sezonie oferować zbyt wysokich cen za surowiec, ale starają się zabezpieczyć konkurencyjność tego kierunku produkcji ziemniaka w relacji do wolnorynkowej produkcji ziemniaka jadalnego ale w dłuższym przedziale czasowym. Ten sezon jest więc trudny zarówno dla krochmalni, jak i dla dostawców surowca. Zachęcam jednak rolników do utrzymania i wywiązywania się z umów kontraktacyjnych – mówi dr Wojciech Nowacki.