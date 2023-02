Na temat opłacalności uprawy buraka cukrowego, podsumowania kampanii cukrowniczej i planach na nowy sezon rozmawiamy z Romanem Kubiakiem, prezesem Pfeifer & Langen Polska. Cały wywiad poniżej.

Z danych publikowanych w styczniu przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że zbiory buraka cukrowego ostatnio wyniosły ok. 13,8 mln t, tj. o ok. 10 proc. mniej od zbiorów za poprzedni sezon. Plony buraka oszacowano ogólnie w Polsce wyżej od poprzednich o ok. 2 proc.

Farmer: Dobiegła końca kampania cukrownicza 2022/2023 jak ją Pan podsumuje z punktu widzenia firmy Pfeifer & Langen Polska. Interesują mnie zwłaszcza wyniki produkcyjne, ale też i problemy agrotechniczne plantatorów buraka związanych z Państwem?

Roman Kubiak: Z wyników tegorocznej kampanii jesteśmy zadowoleni. Plantatorzy uzyskali średnio ponad 60 ton buraków z hektara przy polaryzacji na poziomie około 16 proc. Dla upraw – nie tylko buraka cukrowego – problemem był przebieg warunków pogodowych. Skrajności dotyczyły zarówno rozkładu opadów jak i temperatur przez cały rok.

Oczywiście warunki pogodowe miały wpływ na średnie plony. Ale – i moim zdaniem to jest najważniejsze – mówimy tu właśnie o średnich plonach. Tymczasem były też gospodarstwa, które uzyskały nawet 80 ton buraków z hektara przy polaryzacji 17 proc.

Różnice wynikają z zastosowanych metod uprawy, nawożenia i użytych środków ochrony roślin, ale też terminów wykonania zabiegów.

Musimy przygotować się, że okresy suszy i wysokich temperatur będą występowały coraz częściej. Nie możemy traktować pogody jako wymówki dla niższych plonów, bo anomalie pogodowe staną się normą. Dlatego coraz ważniejsze jest i będzie stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych oraz odpowiednia gospodarka zasobami wodnymi na polach.

Dlatego właśnie Pfeifer & Langen Polska promuje uprawę pasową, która zmniejsza koszty plantatorów, ogranicza straty wody zgromadzonej w glebie w okresie zimowym oraz umożliwia lepsze zaabsorbowanie opadów wiosenno-letnich. Uprawa pasowa to również doskonałe zabezpieczenie gleby i roślin przed erozją wodną i wietrzną.

W ten sposób pomagamy współpracującym z nami plantatorom osiągać coraz wyższe, stabilne plony. A nowoczesne metody uprawy nie tylko zwiększają ich zyski, ale również powodują, że wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na wysokości plonów jest mniejszy.

Farmer: I właśnie o tę opłacalność chcę dopytać. Z wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że rentowność produkcji buraka cukrowego wyniosła według ich wyliczeń 4067,95 zł z ha. To bardzo wysoki wynik w porównaniu z innymi uprawami. Czy to oznacza, że zasiewy tegoroczne będą wyższe i trend spadkowy produkcji, a także jej opłacalność, uległy zmianie?

Roman Kubiak: Wzrost powierzchni uprawy buraków cukrowych przewiduje Związek Producentów Cukru. Naszym zdaniem areał wzrośnie mniej więcej o 12 proc. Burak cukrowy stał się najbardziej opłacalną uprawą w Polsce. A że rolnicy działają racjonalnie, to nie dziwi mnie wzrost zainteresowania burakami.

Według naszych wyliczeń nadwyżka bezpośrednia (przychód minus koszty zmienne) z hektara jest na poziomie powyżej 7 tys. zł, a uwzględniając specjalną płatność do buraków – powyżej 8,5 tys. zł z hektara.

To ponad dwa razy więcej niż przy uprawie rzepaku, a jeszcze więcej w porównaniu z pszenicą czy kukurydzą.

Chciałbym jednak podkreślić jeszcze jedną rzecz. Burak cukrowy przez ostatnie lata dawał stabilne dochody. Jest również ważną uprawą w płodozmianie. Plantatorzy powinni pamiętać o tym, bo to wpływa na żyzność gleby oraz na prawidłową gospodarkę wodną. A tak jak wspomniałem, to będzie niwelowało skutki zmian klimatycznych i anomalii pogodowych, które będą niestety coraz częstsze.

Farmer: Co było tego powodem? Bo z jednej strony mamy wysoką inflację, drożejące środki produkcji, usługi np. zbioru buraka, a także problemy logistyczne odbioru surowca. Z drugiej w roku ubiegłym można było wręcz obserwować „walkę” koncernów o plantatora, poprzez podnoszenie ceny za surowiec?

Roman Kubiak: Pfeifer & Langen Polska stawia na wieloletnią, stabilną współpracę z plantatorami. Wzrost dochodów pozwala im planować przyszłość. A my w ramach współpracy wspieramy na przykład rolników w zakupie nowoczesnych maszyn.

Farmer: Z czego to wynikało? Czy z faktu, że na rynkach cukier był drogi i w ten sposób mógł też zarobić rolnik?

Roman Kubiak: Ceny skupu buraków są uzależnione od cen cukru. Jego rosnąca cena jest korzystna dla rolników. Oczywiście wpływ na to miał również wzrost kosztów uprawy, który zauważyliśmy.

Farmer: Jakie są nastroje na rynku, zarówno ze strony plantatorów buraka, jak i producentów cukru?

Roman Kubiak: Nastroje są dobre, ale zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed nami. Przemysł cukrowniczy musi spełniać wymagania dotyczące oddziaływania na środowisko naturalne. Stąd inwestycje Pfeifer & Langen Polska w nowoczesne, energooszczędne technologie. Stąd nasze zaangażowanie w transformację energetyczną.

Z tego samego powodu zachęcamy plantatorów do nowoczesnych metod agrotechnicznych. Wymagania będą rosły, i my wszyscy musimy się do nich przygotować. Ba, uważam, że powinniśmy nawet działać z pewnym wyprzedzeniem. Wyzwania związane z polityką klimatyczną są ogromne. Tegoroczne anomalie pogodowe pokazały, że musimy myśleć o tym, jak będziemy działali za kilka, a nawet kilkanaście lat.

Uprawa buraka cukrowego jest w tym roku najbardziej opłacalną uprawą. Chcemy współpracować z plantatorami, by tak pozostało. Produkcja cukru jest produkcją lokalną w tym sensie, że nie można wozić buraków setek kilometrów. Dlatego zależy nam na wieloletniej współpracy, która pozwala uzyskać wysokie dochody rolnikom, a jednocześnie pozwala na rozwój cukrowni.

Farmer: I na koniec pytanie trochę z tzw. innej beczki. Co Pan myśli o niedawnej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Francji i zatrzymania derogacji na zaprawy z grupy neonikotynoidów. TSUE orzekł, że państwa członkowskie nie mogą oferować wyjątków od unijnego zakazu dotyczącego nasion upraw zaprawionych neonikotynoidami, które są uważane za zagrożenie dla pszczół.

Roman Kubiak: Żeby uprawa buraków i produkcja cukru miały sens, muszą być konsumenci, którzy będą chcieli ten cukier kupić. A konsumenci w Europie mają coraz wyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska czy szerzej – zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego decyzję TSUE podsumowałbym, że skoro jest taka decyzja, to trzeba się dostosować.

Nie widzę sensu obrażania się na rzeczywistość. Młodsze pokolenie traktuje – takie mam wrażenie – zmiany klimatycznie dużo poważniej niż ich rodzice. Musimy o tym pamiętać.

Podobna sytuacja jest z Zielonym Ładem. Słyszę głosy, że w czasie inflacji i wojny w Ukrainie polityka prośrodowiskowa jest niekorzystna. Ale przecież zmiany klimatyczne są faktem – ubiegłoroczne anomalie pogodowe są tego dowodem. Zmiana świadomości konsumentów również jest zauważalna. Albo się dostosujemy, albo konsumenci odwrócą się od nas. To jest inwestycja w przyszłość.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.