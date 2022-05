Ze względu na przesuszoną długo wierzchnią warstwę gleby, działanie preparatów doglebowych stosowanych w buraku cukrowym nie ograniczyło wschodów chwastnicy jednostronnej, a substancje nalistne, co najwyżej ją lekko "poparzyły". Burak może także być zachwaszczony perzem. Potrzebny będzie zatem zabieg graminicydami.

W obliczu małej ilości opadów oraz przy silnej presji chwastów jednoliściennych standardowy program odchwaszczania nie poradzi sobie z chwastami jednoliściennymi.

Na plantacjach zdominowanych przez jednoliścienne należy sięgnąć po graminicydy.

Zabieg najlepiej wykonać zanim burak zacznie zwierać międzyrzędzia.

Długi okres bez opadów nie zaburzył wschodów chwastów w buraku cukrowym. Presja jest wysoka, a obecnie po opadach, które zanotowano w wielu regionach kraju mogą one być jeszcze kontynuowane. Burak bowiem w zależności od terminu siewu, regionu oraz dostępności do wody jest obecnie w przedziale faz od 6 do nawet do 10. liścia. Buduje intensywnie rozetę oraz powiększa blaszki liściowe. Po zwarciu międzyrzędzi zacieni glebę i tym samym konkurencja chwastów będzie zdecydowanie mniejsza. Z drugiej strony w tej sytuacji również dostęp do chwastów będzie ograniczony, które walcząc o dostęp do światła będą dalszych okresach wegetacji przerastać łan.

Przez suszę program odchwaszczania jest mniej skuteczny

Lustrując plantacje z burakiem cukrowym można już się pokusić o stwierdzenie, że na wielu plantacjach nie uda się uzyskać dobrej skuteczności zastosowanego programu odchwaszczania. Wielu plantatorów jest po trzecim zabiegu herbicydowym, a nawet po czwartym. Niestety z powodu braku opadów nie działają substancje doglebowe, stąd należy się liczyć, że na stanowiskach o wysokiej presji chwastów mogą być potrzebne nawet 5 zabiegów odchwaszczających.

Czym zwalczać chwasty jednoliścienne w buraku cukrowym?

Na plantacjach umacniają się także chwasty jednoliścienne. Część substancji czynnych stosowanych w programach ochrony jest w stanie ograniczyć wschody szczególnie chwastnicy jednostronnej, jednak z powodu warunków pogodowych nie są one w stanie jej zwalczyć. Dlatego należy zastosować graminicyd.

Do zwalczania jednoliściennych do dyspozycji mamy 7 substancji czynnych. Są to: chizalofop-P etylu, chizalofop-P tefurylu, cykloksydym, fluazyfop-P butylu, haloksyfop-P, kletodym i propachizafop.

Graminicydy stosuje się najczęściej po zakończeniu programu odchwaszczania buraka cukrowego (choć to nie warunek). W tym jednak roku warto jednak się zastanowić nad aplikacją pomiędzy typowymi zabiegami. Należy pamiętać, że najlepiej graminicyd zastosować po około 5-7 dniach od aplikacji na dwuliścienne. Jeśli jeszcze planujemy kolejny zabieg w buraku cukrowym najlepiej zaaplikować po przynajmniej dwudniowej przerwie po aplikacji graminicydem.

Zabiegi możemy wykonywać do momentu 50-proc. zakrycia międzyrzędzi (niektóre preparaty mają adnotacje, że można wykonywać zabiegi do fazy 90 proc. zakrycia międzyrzędzi).

Perz wymaga wyższych dawek

Na plantacjach także perz uzyskał optymalną fazę dla jego zwalczania. Najlepiej ten gatunek chwastu zwalczać w fazie 3-6 liści, czyli 15-20 cm wysokości. Jeśli chcemy zwalczyć ten gatunek to w zależności od preparatu dawka musi być dwu- a nawet trzykrotnie wyższa niż w przypadku zwalczania chwastów jednorocznych.