Desmedifam należy wykorzystać do 1 lipca

Przypominamy, że desmedifam – substancja czynna wielu herbicydów stosowanych w ochronie buraka cukrowego została wycofana. Sprzedaż produktów opartych na tej substancji była możliwa do 1 stycznia 2020r. Zapasy natomiast muszą zostać zużyte do 1 lipca.

To ostatni sezon dla tej substancji czynnej czynnej, która wchodziła w skład wielu herbicydów, które z kolei wykorzystywane były do walki z chwastami w buraku cukrowym.

Wraz z wycofaniem desmedifanu z rynku zniknęło 18 produktów. Sprawa dotyczy takich herbicydów jak: Abrams 320 SE, Beta Pro 209 OD, Agent 180 EC, Betanal Elite 274 EC, Akord 180 OF, Betanal MaxxPro 209 OD, Beetup Compact 160 SC, Betasana Compact 160 SC, Beetup Trio 180 SC, Kemifam Super Koncentrat 320 EC, Belvedere 320 SE, Safen Compact 160 SC, Belvedere Forte 400 SE, Saherb 180 SC, Beta - Team 250 SE, Sarbeet Duo 160 EC, Beta 274 EC, Triple 250 SE.

Dlaczego desmedifan został wycofany?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) sformułował szereg konkretnych zastrzeżeń co do tej substancji czynnej. Na tej podstawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 28 czerwca 2019 r. (L 175/17) ukazało się Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. zgodnie z nim rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/201.

Na podstawie zgromadzonych informacji zdecydowano, ze substancja ta nie uzyska zezwolenia do dalszego stosowania.

