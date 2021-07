Dobra skuteczność programu odchwaszczania buraków, rozpoczęcie ochrony przed chwościkiem

Zaglądamy na plantacje demonstracyjną z burakiem cukrowym położoną w centrum kraju. Obserwujemy ją począwszy od siewu. Obecnie rośliny zwierają międzyrzędzia. Na tym etapie można precyzyjnie ocenić już skuteczność odchwaszczania, sprawdzić stan odżywienia roślin oraz zaplanować walkę z chwościkiem.

Początek lipca to dobry moment na dokładną lustrację plantacji buraków w celu oceny kondycji roślin i programu odchwaszczania. Nie jest to łatwy sezon dla tej uprawy, ponieważ cięcia w dostępności substancji czynnych herbicydów zmusiły rolników do poszukiwań nowych rozwiązań.

Na obserwowanej przez nas plantacji buraka cukrowego zastosowano przygotowany przy współudziale firm UPL oraz Agromix program ochrony herbicydowej. Jego skuteczność jest oceniana bardzo wysoko. Po trzech zabiegach właściwych nie ma problemu z chwastami dwuliściennymi. Plantacja jest wolna od najgroźniejszych gatunków takich jak: komosa biała czy szarłat szorstki. Widoczna natomiast stała się chwastnica jednostronna, dlatego plantacja dodatkowo została potraktowana graminicydem.

Sukcesywne jednak opady prowokują chwasty do dalszych wchodów i w nielicznych miejscach gdzie notowano ubytki w obsadzie obserwuje się nieznaczące zachwaszczenie wtórne.

Na plantacji są pojedyncze burakochwasty, które należy ręcznie usunąć. Obecne są także szkodniki w tym błyszczka jarzynówka oraz rolnice. Niestety w przypadków tych gatunków nie ma zarejestrowanych insektycydów.

W regionie tym od dłuższego czasu notowane są przelotne opady. Nie mają one charakteru nawalnego, jednak powodują one podwyższoną wilgotność w łanie. To idealne warunki dla rozwoju chwościka buraka. Na obserwowanej przez nas plantacji program rozpoczynamy od preparatu miedziowego, który będzie aplikowany kilkukrotnie w sezonie. Plantacja jest już także po pierwszym zabiegu fungicydowym. Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu, a następnie prześledzenia pozostałych materiałów pochodzących z tej lokalizacji, dostępnych w stworzonym serwisie specjalnym.