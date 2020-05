Dokarmianie buraka cukrowego mikroelementami

Podawanie ich poprzez liście należy traktować jako podstawowy sposób odżywiania roślin nimi. Można bowiem w ten sposób pokryć całość zapotrzebowania buraka cukrowego na te składniki.

Maj to okres intensywnego wzrostu buraka cukrowego. Jego system korzeniowy niejednokrotnie nie nadąża z pobieraniem dostatecznej ilości składników pokarmowych. Nalistne ich podanie łagodzi ten stres.

Czekanie na wystąpienie pierwszych objawów niedoboru i dopiero przeprowadzenie nawożenia interwencyjnego zawsze skutkuje spadkiem plonu. Efektywna strategia nawożenia buraka cukrowego powinna uwzględniać profilaktyczne stosowanie mikroskładników.

Najczęściej buraki nawozi się mikroelementami stosując dwa (czasami trzy) opryski. Pierwszy w fazie 4-6 liści mniejszą dawką (słabe pokrycie gleby przez rośliny), drugi 10-14 dni po pierwszym, trzeci tuż przed zwarciem międzyrzędzi. Obecnie na rynku znajduje się szereg nawozów, które nadają się do stosowania nalistnego (jest ich tak dużo, że nie sposób je wymienić, aby żadnego nie pominąć). Wybór, który zastosować powinien być podporządkowany m. in. takim kryteriom jak zawartość składników pokarmowych, przyswajalność przez rośliny, oraz ceną danego nawozu w przeliczeniu na czysty składnik. Przyswajalność składnika przez rośliny zależy przede wszystkim od formy chemicznej pierwiastka. Najmniejszą przyswajalnością charakteryzują się tlenki, następnie siarczany, a największą chelaty, przy czym bor nie ma skłonności do tworzenia chelatów.

Burak cukrowy powinny być nawożone przede wszystkim borem, a także manganem, cynkiem i miedzią. Szczególnie należy mieć na uwadze bor. Jego niedobór może prowadzić do spadku plonu korzeni nawet o 50% oraz zmniejszenie polaryzacji cukru o kilka procent.