Dr hab. Szczepaniak o racjonalnym nawożeniu buraka cukrowego

W uprawie buraka cukrowego należy przede wszystkim kontrolować plonotwórcze działanie azotu, gdyż z jednej strony jest to główny składnik plonotwórczy, a z drugiej jego nadmiar niekorzystnie wpływa na jakość technologiczną korzeni. Poza tym szczególnie w ostatnim czasie przenawożenie plantacji azotem znacząco zwiększa koszty uprawy.

Przystępując do nawożenia buraka cukrowego, należy mieć na uwadze, że zapotrzebowanie wysoko plonującej plantacji na składniki pokarmowe jest bardzo duże (tab. 1).

Największe ich pobieranie (szczególnie potasu) odbywa się w lipcu i sierpniu (rys. 1).

W tym czasie prawidłowo rozwinięty system korzeniowy buraków umożliwia efektywne wykorzystanie składników z warstwy gleby nawet poniżej metra. Stąd też wskazane jest, aby podglebie charakteryzowało się co najmniej średnią zasobnością w potas. Tym bardziej że – jak wynika z przeprowadzonych badań – rośliny większość zapotrzebowania na ten składnik realizują z podglebia. Jednocześnie warto wiedzieć, że burak cukrowy zalicza się do roślin, które w większym stopniu reagują na zasobność gleby w fosfor i potas niż na bieżące nawożenie tymi składnikami, dlatego nie powinno się uprawiać tej rośliny na glebach o niskiej czy bardzo niskiej zasobności w te pierwiastki. System nawożenia fosforem i potasem powinien być tak opracowany, aby po zbiorze przedplonu doprowadzić zasobność gleby w przyswajalny potas do co najmniej górnego zakresu poziomu średniego, a najlepiej, aby zasobność znajdowała się w klasie zasobności wysokiej. Przykładowo na glebach średnich zawartość potasu powinna mieścić się w zakresie 18-22 mg K2O/100 g gleby. Niemniej jednak gdy burak uprawiany jest na glebie lekkiej, to powinna się ona charakteryzować zakresem zasobności na poziomie klasy wysokiej. Jednocześnie zasobność gleby w fosfor powinna kształtować się co najmniej w górnym zakresie zasobności średniej, tj. 14-15 mg P2O5/100 g gleby, a najlepiej, aby była wysoka (ok. 18 mg P2O5/100 g gleby). Gdy mamy tak przygotowane stanowisko, to można ograniczyć nawożenie mineralne tymi składnikami w stosunku do potrzeb pokarmowych, gdyż część zapotrzebowania roślin na te składniki zostanie pokryta z zasobów glebowych. Będzie ona tym większa, im wyższa będzie zasobność gleby w przyswajalne składniki pokarmowe, a także będą lepsze warunki ich pobierania z gleby, tj. wysoką efektywność nawożenia uzyskuje się na glebach o uregulowanym odczynie, odpowiedniej strukturze i zasobnych w materię organiczną. W takim przypadku, przy powyższej zasobności, aby uzyskać plon ok. 70 t korzeni z hektara, wskazane jest nawożenie w zakresie 140-180 kg K2O/ha i 70-80 kg

P2O5/ha. Natomiast uprawiając buraki na glebach o niskiej zasobności, czego oczywiście należy unikać, nawożenie mineralne należy zwiększyć o ok. 25-50 proc. w stosunku do potrzeb pokarmowych (część składnika wprowadzona w nawozie przeznaczona jest na podniesienie zasobności gleby). Dokładne określenie zapotrzebowania nawozowego buraka cukrowego na fosfor i potas, podobnie jak w przypadku innych roślin, wymaga od rolnika sporządzenia bilansu nawozowego, który powinien uwzględniać nie tylko potrzeby pokarmowe i zasobność gleby, lecz także wartość przedplonu oraz stosowanych nawozów organicznych i naturalnych, na przykład słomy czy obornika. Nawozy te są m.in. bardzo dobrym źródłem potasu (tab. 2).

Nawożenie magnezem i siarką

Burak cukrowy ma również stosunkowo wysokie wymagania względem magnezu i siarki. Warto podkreślić, że oba składniki między innymi kontrolują plonotwórcze działanie azotu i to w całym okresie wegetacji. Stąd też mają istotny wpływ zarówno na wysokość plonu, jak i jakość technologiczną korzeni (tab. 3). W praktyce wskazane jest, aby gleba przed siewem buraka odznaczała się co najmniej średnią zasobnością w przyswajalny magnez. Przy czym najlepiej, jeśli kształtuje się ona na pograniczu średniej i wysokiej – wartość krytyczna. Przy takiej zasobności bieżące nawożenie tym składnikiem powinno kształtować się w zakresie 50-70 proc. potrzeb pokarmowych. Natomiast wskazana dawka nawozowa siarki to 50-75 proc. zapotrzebowania pokarmowego, gdy buraki uprawiane są na glebach lekkich oraz 35-50 proc., jeśli uprawia się je na glebach średnich (istnieje większy dopływ tego składnika z mineralizacji glebowej materii organicznej).

Nawożenie azotem

Trzeba wiedzieć, że racjonalne nawożenie buraków azotem nie tylko wymaga wiedzy, ile tego składnika znajduje się w glebie przed ich siewem, lecz także w miarę rzetelnego oszacowania dopływu azotu z bieżącej mineralizacji w sezonie wegetacyjnym. Oczywiście, nie jest to proste, gdyż ilość ta nie tylko zależy od ilości „zapasów” glebowych, tj. zawartości próchnicy oraz zastosowanych nawozów organicznych (słoma) czy naturalnych (obornik, gnojowica itp.), lecz także od warunków pogodowych. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że zdecydowana większość plantatorów przed siewem buraków nie wykonuje analizy na zawartość azotu mineralnego w glebie. Zatem szacując potrzeby nawozowe, nie tylko muszą określić dopływ azotu z bieżącej mineralizacji, ale również jego ilość, która znajduje się w glebie w momencie siewu (tab. 4). Oczywiście, wartości zamieszczone w tabeli należy traktować tylko jako orientacyjne dla stanowiska żyznego (o dużym potencjale do uwalniania azotu z mineralizacji) w korzystnych warunkach pogodowych. Natomiast w gospodarstwach, w których przeprowadza się analizę gleby na zawartość azotu mineralnego przed siewem buraków, dawkę azotu można wyliczyć, posługując się jednym z poniższych wzorów:

Nn = (P × Pj) – 1,75 × Nmin (0-90 cm) + Nk

lub

Nn = (P × Pj) – Nmin (0-90 cm) + Nk

gdzie:

Nn – dawka nawozowa azotu, kg N/ha,

P – zakładany plon korzeni, t/ha,

Pj – pobranie jednostkowe azotu, kg N/1 t korzeni + liście,

1,75 – przelicznik uwzględniający dopływ azotu z mineralizacji bieżącej,

Nmin – zawartość azotu mineralnego w glebie w warstwie do 90 cm,

Nk – dopływ azotu z zastosowanych nawozów organicznych lub naturalnych.

Różnica między podanymi wzorami polega na tym, że w przypadku, gdy buraki uprawia się w stanowiskach o niskim potencjale do uwalniania azotu z zasobów organicznych (gleby lekkie), nie uwzględnia się podanych przeliczników, przez które należy pomnożyć wyjściową zawartość azotu w glebie. Oczywiście, nie oznacza to, że w słabych stanowiskach w przypadku braku nawożenia organicznego lub/i naturalnego nie ma dopływu azotu z bieżącej mineralizacji. Przy czym przyjmuje się, że ilość, która się uwolni, równoważy przyjętą we wzorze 100-proc. wykorzystania azotu z nawozów mineralnych. Ma to na celu tylko uproszczenie obliczeń, gdyż w zależności od warunków efektywność wykorzystania azotu z nawozów mineralnych w uprawie buraków kształtuje się w zakresie 50-85 proc. Przykładowo zakładając, że buraki uprawiamy na stanowisku żyznym, przyjmując założenia do obliczeń zawarte w tabeli 6 (wariant z obornikiem), dawka azotu wynosi:

Nn = (P × Pj) – 1,75 × Nmin (0-90 cm) + Nk = (70 × 4) – 1,75 × 60 + 50 = 280 – 155 = 125 kg N/ha

W racjonalnym nawożeniu buraków azotem nie mniej ważne od ustalenia zapotrzebowania plantacji na azot nawozowy są odpowiedni dobór nawozów, a także podział dawki. W praktyce burak cukrowy doglebowo nawozi się azotem w dwóch terminach, tj. przed siewem oraz pogłównie w stadium 4 liści. Przy tym w pierwszym terminie wskazane jest zastosowanie większości dawki, czyli około 2/3. Dokonując wyboru nawozu, trzeba mieć na uwadze, że dla kiełkujących nasion niebezpieczne są formy amonowa i amidowa (mocznik) azotu, które stosunkowo łatwo przechodzą w amoniak hamujący kiełkowanie. W przeciętnych warunkach szkodliwa może być na przykład jednorazowa dawka 100 kg N/ha w ww. formach, zwłaszcza gdy połączy się ją ze stosowaniem herbicydów o działaniu doglebowym lub/i w czasie wschodów będzie deficyt wody w glebie. Dlatego szczególnie w sytuacji, gdy uprawiamy buraki na glebie lekkiej, wskazane jest ostrożne stosowanie ww. form azotu. ▪