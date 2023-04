Od 3 lat dostępne są odmiany zalecane dla technologii Conviso Smart. System ten z roku na rok zyskuje zarówno zwolenników, jak i sceptyków. Wobec licznych kontrowersji w niniejszym artykule zostaną porównane obydwa systemy uprawy pod względem plonowania, ceny odmian, jak również ochrony plantacji przed chwastami.

Aktualnie w rejestrze COBORU zarejestrowane są cztery odmiany Conviso Smart.

Odmiany Conviso Smart są ponad 90 proc. droższe od klasycznych. W systemie tym oprócz odmiany plantatorzy otrzymują w pakiecie litr herbicydu Conviso One do stosowania w dawkach dzielonych (2 x 0,5 l/ha).

Sprawdzamy, która technologia jest zatem lepsza: klasyczna czy Conviso Smart?

W odmianach klasycznych wymienione gatunki można skutecznie wyeliminować za pomocą mieszanin kilku substancji czynnych. Aby dokładnie porównać obydwa rozwiązania, rozpatrzmy ich możliwości chwastobójcze na przykładzie kilku wybranych gatunków chwastów.

Ogólnie mówiąc, odmiany Conviso Smart, według badań przeprowadzonych przez ośrodek w Słupi Wielkiej, charakteryzują się nieco niższym plonowaniem, zawartością cukru oraz plonem technologicznym cukru w porównaniu do wzorca odmian klasycznych (tab.).

Oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie badane standardowe odmiany buraka cukrowego, odmiany Conviso prezentują się na średnim poziomie. W zależności od roku badań, większe plonowanie od wzorca wykazuje jedynie 58 proc. odmian (2021 r.) oraz 80 proc. w roku wcześniejszym. Podobne relacje odnotowano, analizując plon technologiczny cukru. Spośród badanych odmian jedynie 38,8 proc. odmian klasycznych w 2021 r. oraz 76,9 proc. w 2020 r. wykazywało wyższy plon cukru technologicznego w porównaniu do wzorca.

Technologia droższa czy tańsza?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Niewątpliwie odmiany Conviso Smart są ponad 90 proc. droższe od klasycznych. W systemie tym oprócz odmiany plantatorzy otrzymują w pakiecie litr herbicydu Conviso One do stosowania w dawkach dzielonych (2 x 0,5 l/ha). Natomiast w tradycyjnej technologii rolnicy kupują jedynie odmianę bez dołączonych środków chwastobójczych. W związku z powyższym o atrakcyjności każdego z systemów będą w głównej mierze decydowały koszty poniesione na ochronę plantacji przed chwastami.

System ochrony w technologii Conviso Smart i klasycznej

Technologia Conviso Smart, podobnie jak mieszaniny herbicydów aplikowanych w zwykłych odmianach, nie jest panaceum na wszystkie problemy dotyczące ochrony buraka cukrowego przed chwastami. Według etykiety substancje zawarte w herbicydzie Conviso One (foramsulfuron i tienkazbazon metylowy) pozwalają skutecznie zwalczyć blekota pospolitego, chwastnicę jednostronną, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, marunę bezwonną, komosę białą, przytulię czepną, rdestówkę powojowatą (rdest powojowaty), rdest ptasi, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, przetacznika polnego (w fazie siewki), tobołki polne oraz wiechlinę roczną.

W odmianach klasycznych wymienione gatunki można skutecznie wyeliminować za pomocą mieszanin kilku substancji czynnych. Aby dokładnie porównać obydwa rozwiązania, rozpatrzmy ich możliwości chwastobójcze na przykładzie kilku wybranych gatunków chwastów.

Jakie wady ma Conviso One?

Sceptycy tej technologii uwypuklą słabość systemu w stosunku do komosy białej. Według etykiety Conviso One skutecznie zwalcza ten chwast do fazy dwóch par liści. Niestety, to nie jest do końca prawdą. Zastosowanie preparatu solo bez adiuwantu w dawkach dzielonych nie gwarantuje uzyskania zadawalającego efektu chwastobójczego. Można by powiedzieć, że komosa biała jest piętą achillesową tego systemu. Sytuacja zmienia się diametralnie po dodaniu do cieczy roboczej adiuwantu wielofunkcyjnego. Mieszanina tych środków z jednej strony poprawia efektywność zwalczania, natomiast z drugiej w przypadku występowania komosy w stadium siewki lub 1 pary liści pozwala na obniżenie dawki bez utraty skuteczności. Jednakże w tym miejscu należy przestrzec rolników przed nierozsądnym cięciem dawek w przypadku występowania chwastu w zróżnicowanych fazach rozwojowych.

Nie lepiej pod tym względem prezentuje się ochrona standardowa. Omawiany gatunek chwastu można wyeliminować za pomocą lenacylu, metamitronu, fenmedifamu i etofumesatu, metamitronu i etofumesatu. Do 2020 r. zwalczanie komosy białej nie przysparzało większych problemów. Zalecane w tamtym okresie herbicydy oparte na fenmedifamie, desmedifamie lub fenmedifamie, desmedifamie i etofumesacie skutecznie ją eliminowały. Powszechnie wiadomo, że gatunek ten w przypadku wystąpienia okresowych niedoborów opadów i wysokich temperatur wytwarza grubszą kutykulę oraz nalot woskowy. Zmiany w morfologii będące następstwem przystosowania się do warunków stresowych powodują, że staje się mało wrażliwy na aplikowane substancje czynne. Po usunięciu desmedifamu oraz ewentualnym niezatwierdzeniu do stosowania fenmedifamu ochrona przed komosą białą w dużej mierze opierać się będzie na herbicydach doglebowych, w związku z czym jej efektywność będzie uzależniona od stopnia uwilgotnienia gleby.

W technologii Conviso Smart substancje czynne herbicydu pobierane są przez liście chwastów oraz częściowo przez korzenie. W warunkach okresowych niedoborów wody ta innowacyjna technologia wykazuje lepszą efektywność zwalczania komosy białej niż tradycyjna, chemiczna ochrona plantacji buraka.

W innej perspektywie przejawia się zwalczanie samosiewów rzepaku. W systemie Conviso Smart eliminacja chwastu nie sprawia większych problemów. Natomiast w odmianach klasycznych stanowi już wyzwanie. Chociaż samosiewy rzepaku wykazują wrażliwość na lenacyl, metamitron i triflusulfuron metylowy, to ich efektywne zwalczanie oscyluje w fazach od kiełkowania do liścieni.

Niestety, przyszłość triflusulfuronu metylowego nie jawi się w jasnych barwach. Według wstępnych doniesień KE wnosi o niezatwierdzenie do stosowania omawianej substancji czynnej. W zaistniałych okolicznościach pozostaną jedynie dwie pierwsze substancje czynne. Pewną alternatywą jest zastosowanie mieszaniny metamitronu z dimetanamidem-P (Tanaris), który wykazuje wysoką skuteczność chwastobójczą w warunkach okresowego niedoboru wody. Kolejnym atutem jest możliwość efektywnej eliminacji rdestu ptasiego, plamistego oraz rdestówki powojowatej. W przypadku rdestu ptasiego wycofanie triflusulfuronu metylowego utrudni walkę z tym chwastem, gdyż zawęzi pulę substancji czynnych do etofumesatu, na który gatunek ten wykazuje średnią wrażliwość.

Należy także zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia na plantacjach odmian klasycznych, burakochwastów oraz zaślazu pospolitego jedynym efektywnym rozwiązaniem jest mechaniczne ich usunięcie z pola. Technologia Conviso Smart daje szansę na skuteczne ich wyeliminowanie.

Uprawa buraka cukrowego. Biotypy odporne

W aspekcie porównania obydwu sposobów regulacji zachwaszczenia pozostaje jeszcze tylko kwestia podatności na tworzenie biotypów odpornych chwastów. Spośród grup chemicznych herbicydów największą liczbę biotypów wyodrębniono w:

inhibitorach biosyntezy aminokwasów ALS (sulfonylomoczniki) – 133,

inhibitorach biosyntezy lipidów ACC – 43,

inhibitorach fotosyntezy triazyn – 71,

pochodnych mocznika – 24,

regulatorach wzrostu (syntetyczne auksyny) – 31.

Chociaż sulfonylomoczniki znajdują się w grupie największego ryzyka, to triazyny zajmują trzecią pozycję (triazinony- metamitron). W Polsce zidentyfikowano biotypy komosy białej i szarłatu szorstkiego niewrażliwe na metamitron. Problem ich występowania dotyczy południowo-zachodniej części kraju, w których stosowano środki chwastobójcze z grupy inhibitorów fotosyntezy (triazyny). W wyniku silnej presji selekcyjnej spowodowanej nierozsądnym stosowaniem preparatów wytworzyło się kilkanaście gatunków chwastów wykazujących odporność pojedynczą oraz krzyżową na inhibitory fotosyntezy.

Reasumując, należy stwierdzić, że nie ma rozwiązań idealnych – każdy system ma zarówno wady, jak i zalety. Ogólnie mówiąc, technologia Conviso Smart nie odstaje pod względem efektywności zwalczania od ochrony odmian klasycznych. W niektórych przypadkach nawet ją poprawia – chwasty rumianowate, samosiewy rzepaku, burakochwasty, blekot pospolity oraz rdesty. W najbliższej przyszłości, przez co najmniej trzy sezony wegetacyjne, plantatorzy będą mogli stosować ją we własnych gospodarstwach (zezwolenie do stosowania ważne do 30 września 2025).

Dla porównania przyszłość ochrony odmian standardowych na początku bieżącego sezonu staje pod znakiem zapytania. Wycofanie niektórych substancji czynnych z jednej strony ograniczy pulę herbicydów, natomiast z drugiej uzależni walkę z chwastami od herbicydów o działaniu doglebowym. O ile adiuwanty pomagają zwiększyć skuteczność preparatów nalistnych, to nie są w stanie zastąpić wody koniecznej do pobrania substancji działających poprzez glebę.