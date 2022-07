Lustrując plantacje buraka cukrowego w centrum kraju można bez problemu odnaleźć uszkodzone liście. Na tym etapie wegetacji najczęściej mamy do czynienia z objawami po gradobiciu lub związanymi z działalnością szkodników. Jak to odróżnić?

W buraku aktywne są tzw. letnie szkodniki. Jest obecna między innymi błyszczka jarzynówka a także inne szkodniki w tym np. gąsienice rolnic.

Oba szkodniki są ciepłolubne i upały z czerwca sprzyjały ich rozwojowi.

W ostatnim czasie na wielu plantacjach uszkodzeń dokonywał także grad. Nawet niewielkie gradziny mogą uszkadzać duże i mięsiste liście buraka cukrowego.

Burak cukrowy jest już prawie na półmetku wegetacji. Stan plantacji nie budzi większych zastrzeżeń. W większości przypadków jest zachowana dobra obsada na polu, rośliny stosunkowo szybko zwarły międzyrzędzia i na wielu plantacjach pomimo suchego kwietnia udało się zachować zadawalające efekty zastosowanego programu odchwaszczania. Obecnie jest czas na ocenę przeprowadzonych dotychczas działań.

Na mniejszych polach ręcznie przeprowadza się także usuwanie tzw. burakochwastów oraz pośpiechów., które mogą stać się źródłem zachwaszczenia na lata.

Plantacje buraka należy także intensywnie obserwować pod kątem występowanie chwościka buraka. Pogoda bardzo sprzyja rozwojowi tej choroby, stąd wielu rolników wykonuje obecnie zabiegi fungicydowe zabezpieczające plantacje przed infekcją. Lustrując plantacje można w niej dostrzec w także wiele uszkodzeń liści, w postaci dziurek i poszarpań. Co może być przyczyną takich objawów?

Szkodniki coraz bardziej aktywne w buraku cukrowym

W buraku cukrowym jest już obecna przede wszystkim błyszczka jarzynówka. Szkodnik pojawił się lokalnie dość licznie na plantacjach buraka cukrowego. Gąśienice żerujące na liściach wygryzają najpierw otwory, a duża ich liczba może nawet doprowadzić to gołożerów, gdzie "zjedzona" jest cała blaszczka liściowa a pozostawione tylko główne nerwy liścia. Szkodnika łatwo nie jest odnaleźć w łanie, ze względu na zielony kolor gąsienic, oraz t że w czasie dnia często ukrywa się w zakamarkach roślin. O jej obecności będą świadczyć dziurki w liściach buraka oraz czarna odchody na roślinie. Aby ją odnaleźć wystarczy wyrwać uszkodzony burak i potrząsać nad ziemią energicznie całą rośliną. Wówczas uda się ją "wytrzepać" z ukrycia. Na tym etapie można odnaleźć zarówno małe gąsienice jak i pokaźne kilkucentymetrowe już okazy.

Próg ekonomicznej szkodliwości błyszczki jarzynówki to: 5-8 gąsienic na 1 m2. Niestety obecnie do ochrony przed tym szkodnikiem w buraku cukrowym nie ma żadnych zarejestrowanych preparatów. Populacje ich można ograniczyć przy okazji zwalczania innych szkodników takich jak nadal licznie występujące w buraku mszyce.

Objawy po gradobiciu można pomylić z żerowaniem błyszczki

Błyszczka w większym nasileniu zazwyczaj atakuję pasy brzegowe plantacji. W środku zazwyczaj notujemy mniej uszkodzeń od tego szkodnika. Regularne uszkodzenia całej plantacji zwłaszcza liści najbardziej odsłoniętych to często objawy gradobicia. W buraku cukrowym nawet stosunkowo niewielki grad może uszkadzać te organy. Można to jednak łatwo odróżnić od objawów żerowania szkodników. Gradzina uszkadzając liść, zazwyczaj powoduje jego pękanie, fragment naderwanej tkanki najczęściej wisi przy liściu. Liść może być też poszarpany, podziurawiony ale zazwyczaj udaje się jak puzzle złożyć w całość takie uszkodzenia. Niewielkie uszkodzenia nie mają wpływu na plon. Silny grad natomiast może całkowicie poszatkować liście, a po takim zjawisku pozostają w pionie tylko często i tak połamane jeszcze ogonki liściowe. Taka poważnie uszkodzona roślina jeszcze się zregeneruję. Owszem odbędzie się to kosztem przyrostów biomasy korzeni, ale nie należy przekreślać takiej plantacji. Osobną kwestią jest także plon cukru. Po takim zdarzeniu należy się spodziewać obniżonej polaryzacji.