Eksperci: Zapowiadają się dobre plony buraka cukrowego, polaryzacja nadal niska

Stoimy u progu kampanii cukrowniczej, zatem jest to dobry moment, by zacząć podsumowywać mijający sezon w uprawie buraka cukrowego. Co było największa bolączką plantatorów i jakie są prognozy zbiorów?

Według naszych rozmówców ten rok był zdecydowanie bardziej łaskawy dla plantatorów, niż poprzedni. Już teraz śmiało można stwierdzić, że buraków będzie zdecydowanie więcej, niż w ubiegłym sezonie. O przyczynach tego stanu rzeczy, najbardziej doskwierających szkodnikach i chorobach oraz o perspektywach zbioru rozmawiamy z ekspertami w tej dziedzinie - profesorem Jackiem Piszczkiem z Instytutu Ochrony Roślin oraz Krzysztofem Nykielem, prezesem zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.