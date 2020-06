Gryzonie uszkadzają kolejne uprawy – jak z nimi walczyć?

Mamy sygnały o problemach z gryzoniami w kolejnych uprawach. Gryzonie są już obecne na plantacjach buraka cukrowego, kukurydzy, soi. Po żniwach, w poszukiwaniu schronienia szkodniki mogą migrować z ozimin na uprawy, które pozostały na polach.

O problemie z gryzoniami pisaliśmy już wielokrotnie na portalu farmer.pl

Okazuje się, że problem ten nie znika a wręcz przeciwnie zatacza coraz szersze kręgi. Najwięjszy problem notowany jest w woj. opolskim.

W związku zgłoszeniami samorządu rolniczego z województwa opolskiego w sprawie znacznych szkód w uprawach spowodowanych masowym wystąpieniem gryzoni, na wyżej wymieniony temat Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu zamieścił komunikat dotyczący metod regulacji występowania gryzoni w uprawach rolniczych.

Jak czytamy w komunikacie, w Polsce gwałtowne pomory gryzoni miały miejsce w latach 1946, 1948, 1949, 1952, 1955. Szerzyły się w różnych porach roku. Wygląda na to, że mamy kolejny rok z masowymi ich pojawami.

Jak walczyć z gryzoniami?

Przy ustalaniu terminów zabiegów przeciwko gryzoniom ważna jest znajomość migracji sezonowych. Wiosną gryzonie najliczniej występują na miedzach, łąkach na brzegach lasów i zarośli a także częściowo na oziminach. Gdy oziminy podrastają gryzonie przenoszą się masowo na zboża. Tam pozostają aż do żniw.

Chemiczna walka z gryzoniami – rekomendacjie IOR PIB w Poznaniu

Walkę z gryzoniami prowadzi się w kilku terminach:

· wiosną przez wykładanie zatrutego ziarna;

· wczesną jesienią przez gazowanie nor świecami dymnymi;

· późną jesienią za pomocą opryskiwania preparatami chemicznymi i rozkładania zatrutego ziarna.

W związku z tym należy trzy razy w roku przeprowadzić obserwacje na polach uprawnych i nieużytkach w celu stwierdzenia liczebności gryzoni. Od wyniku obserwacji zależy podjęcie decyzji o konieczności stosowania zabiegów chemicznych i przygotowania odpowiedniej ilości preparatów. Obserwacje przeprowadza się w marcu lub kwietniu, po żniwach (sierpień), po zakończeniu orek jesiennych (jeśli występują).

Metoda czynnych nor

Zdaniem naukowców z IOR PIB w Poznaniu przy szacowaniu zagrożenia, warto korzystać metody wyznaczania czynnych nor. Na polu wyznacza się 3 miejsca o powierzchni 100 m2 na których oblicza się wszystkie nory gryzoni. Nory należy natychmiast zadeptywać. Po 1-2 dniach powtórnie liczy się nory otwarte, zamieszkałe przez gryzonie. Liczbę nor otwartych należy podzielić przez 3, otrzymujemy w ten sposób średnią liczbą nor na poletko. Przy liczbie 3 nor zamieszkałych na 100 m2 zabiegi zwalczające są konieczne. Metoda czynnych nor jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną, godną polecenia dla wszystkich gospodarstw z uwagi na jej małą inwazyjność i koszty.

Zdjęcie nadesłane przez czytelnika

Lista dostępnych preparatów (MRiRW stan na 24.06.2020)

Do zwalczania norników i myszy można wykorzystać Ziarno Zatrute Fosforkiem Cynkowym. Takie możliwości można stosować w następujących uprawach: uprawa, zboża jare, zboża ozime, drzewa pestkowe, drzewa ziarnkowe

Termin i sposób stosowania: środek stosować poza okresem wegetacyjnym (przedwiośnie, późna jesień, bezśnieżna zima) wykładając w ilości 10-20 ziaren do otworów nor zamieszkałych przez gryzonie, nie zadeptując korytarzy lub do dołków wykopanych w glebie, mających około 20 cm głębokości, 20 cm długości i 15 cm szerokości, zamaskowanych matą słomianą,