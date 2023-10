137,25 t/ha to nowy rekord Polski ustanowiony dla buraka cukrowego. Tak imponujący wynik uzyskał rolnik z miejscowości Łagwy, w województwie wielkopolskim.

Proces zbioru buraków i pomiaru odbywał się pod nadzorem sędziego z Biura Rekordów.

Plon buraka cukrowego dostarczonego do cukrowni wyniósł 140,27 przy polaryzacji, przy polaryzacji 15,7%

Uzyskany wynik to 137,25 t/ha korzeni buraka cukrowego o polaryzacji 16%.

Rekord padł w miejscowości Łagwy w woj. wielkopolskim

Plon buraka cukrowego to wypadkowa wielu czynników. Uprawa ta nie wybacza błędów i od A do Z powinna być prowadzona w jak najlepszych warunkach. Kształtowanie plonu zaczyna się już na etapie siewu. Wybór stanowiska, zbilansowane nawożenie, dobór odmian to tylko kilka podstawowych i pierwszorzędnych elementów. Ważnym aspektem jest uzyskanie jak najlepszej i wyrównanej obsady. Burak to nie rzepak czy zboże, nie rozkrzewi się, oraz nie wytworzy rozgałęzień bocznych i gdy pojawią się problemy na etapie programowania liczby roślin na hektarze nie da się tego później naprawić żadnymi zabiegami.

Kolejny ważny element to ochrona. Proces wycofywania substancji czynnych dotyka silnie uprawy buraka cukrowego, dlatego ochrona herbicydowa czy przed chwościkiem musi być dobrze zaplanowana, aby zastosowane zabiegi okazały się w praktyce wysoce skuteczne.

Pozostałe kwestie są już w rękach pogody. Burak potrzebuje znacznej ilości wody do wyprodukowania wysokiego plonu. Tej zabrakło szczególnie w centralnych regionach kraju. Południe Polski natomiast miało dużo więcej szczęścia. I dlatego w tych regionach można było liczyć na rekordowe plony.

Aktualny rekord zbioru buraka cukrowego wynosi 137,5 t/ha, przy polaryzacji 16%, fot. farmer.pl

Gdzie padł rekord plonowania buraka cukrowego?

Rekord świat zbliża się do wyniku 200t/ha. Potencjał plonowania buraka cukrowego jest zatem ogromny. Oczywiście przeszkodą w naszej szerokości geograficznej są dwa podstawowe czynniki: stosunkowo krótki okres wegetacji i często niekorzystny rozkład opadów i ich niedobór. Brakuje także zasobnych i bogatych w próchnicę stanowisk.

Pierwszy rekord Polski ustanowiono rok temu. Wynosił on 112,11 t/ha buraka cukrowego o polaryzacji 16% został on ustanowiony w Otmuchowie, w województwie opolskim.

Tegoroczny rekord padł na terenie gospodarstwa rolnego Państwa Justyny i Przemysława Galas w miejscowości Łagwy w woj. wielkopolskim.

Nowy rekord w zbiorze buraka cukrowego w Polsce został ustanowiony 28 października 2023, fot. farmer.pl

W dniu 28 października 2023 r., w asyście sędziego z Biura Rekordów, został ustanowiony nowy Rekord Polski w zbiorze buraka cukrowego. Plon, jaki osiągnęło gospodarstwo wynosi 137,25 t/ha w przeliczeniu na polaryzację 16%. Tak imponujący wynik był możliwy dzięki indywidualnie dobranej technologii w ramach programu „Idę po Rekord” prowadzonego przez Grupę Chemirol.

Nasza rodzina jest związana z rolnictwem, od wielu lat. Gospodarstwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, a uprawa buraków jest rodzinną tradycją. Uprawiał je mój dziadek, ojciec, a teraz ja. Burak cukrowy to bardzo wymagająca roślina, która wymaga odpowiednio przygotowanego stanowiska i nowoczesnych metod agrotechnicznych począwszy od uprawy gleby, po nawożenie i ochronę. Gospodarstwo cały czas się rozwija, aktualnie uprawiam 250 ha, gdzie buraki cukrowe w tym roku były na powierzchni 40 ha, a w przyszłym planuję 60 ha. Pozostałe uprawy to pszenica 70 ha, ziemniaki 60 ha oraz warzywa: cebula, marchew, por i burak ćwikłowy. Zawsze staram się być na bieżąco z nowymi technologiami i rozwiązaniami, dzięki którym mogę poprawić wydajność i jakość moich plonów. Dlatego zdecydowałem się na skorzystanie z usług doradczych, które oferuje firma Chemirol w ramach programu „Idę po Rekord”. Cieszę się z ustanowienia nowego rekordu zwłaszcza w tym wymagającym sezonie - powiedział właściciel gospodarstwa Przemysław Galas.

Nowy rekord Polski w zbiorze buraka cukrowego został ustanowiony w gospodarstwie państwa Justyny i Przemysława Galas, fot. farmer.pl

Program doradczy „Idę po Rekord” istnieje na rynku już ponad 2 lata i zyskuje zaufanie coraz większej rzeszy rolników. W swoich założeniach ma on umożliwiać Klientom spółki dostęp do autorskich metod maksymalizacji produkcji rolnej. Program jest przygotowany dla upraw: rzepaku, pszenicy, kukurydzy i buraka cukrowego. Program jest darmowy - może do niego zapisać się każdy Rolnik i na bieżąco otrzymywać autorskie recepty, umożliwiające optymalizacje produkcji rolnej.