Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników (IFA) widzi, że gwałtowny wzrost kosztów produkcji zagrozić krajowej uprawie ziemniaka na obecnym poziomie.

Przewodniczący Komitetu Ekspertów Ziemniaka na IFA, Sean Ryan, widzi jedyną szansę dla plantatorów, kiedy ceny producentów rosną. W przeciwnym razie uprawa ziemniaków będzie nieopłacalna w nadchodzącym sezonie. Ryan przytoczył doniesienia o rolnikach, którzy „po prostu nie uprawiają ziemniaków”.

Sektor ziemniaczany potrzebuje wsparcia

Przewodniczący komitetu technicznego zwrócił uwagę, że nie tylko koszty sadzeniaków, nawozu, paliwa i ochrony roślin mają teraz wpływ na sadzenie, ale także koszty energii do przechowywania. To ostatecznie prowadzi do powstania wąskich gardeł w dostawach towarów krajowych.

IFA wyjaśnił, że ostatnio w Irlandii około 300 rolników ziemniaki uprawiało na 9 000 ha. IFA nie było w stanie podać dokładnego szacunku, ilu rolników chciało teraz ograniczyć produkcję i w jakim zakresie. Stowarzyszenie wezwało rząd do interwencji teraz i zapewnienia sektorowi ziemniaków znaczących środków finansowych, aby plantatorzy mieli pewność, że będą mogli sadzić ziemniaki na nowy sezon.

Rozszerzenie uprawy ziemniaków jadalnych w Belgii

Jednak we Flandrii widać oznaki umiarkowanego rozwoju uprawy ziemniaków jadalnych. Tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej przez Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) w Kruishoutem wśród 127 rolników.

Zgodnie z tym, w belgijskim obszarze ziemniaków należy spodziewać się 50 tys. ha plantacji, czyli o 2 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Prognozowany wzrost opiera się przede wszystkim na oczekiwanym zwiększeniu powierzchni uprawy odmian wczesnych o 1000 ha do około 7000 ha. Z drugiej strony, zakres uprawy odmian półwczesnych i późnych prawdopodobnie będzie zbliżony do poziomu z poprzedniego roku.