Niedobór wody, przymrozki, szkodniki… Liczne stresy występują w trakcie wegetacji buraka cukrowego. Może zdarzyć się też tak, że po zastosowanych herbicydach na roślinach widoczna będzie reakcja fitotoksyczna. Jak wspomóc buraka w okresie stresu? Czy warto podejmować takie zabiegi?

Początek wegetacji buraka cukrowego w dużej mierze decyduje o obsadzie roślin. W trakcie rozwoju początkowego jest on narażony na liczne stresy, np. temperaturowy, wodny, co osłabia wigor wzrostu roślin po siewie. Tak było chociażby w ubiegłym roku, w efekcie czego wschody były piętrowe, a na założonych plantacjach (szczególnie na lekkich glebach) notowano także zjawisko erozji wietrznej.

Kolejnym czynnikiem, na który burak wykazuje wrażliwość, jest działanie herbicydów, zarówno zalegających w glebie pozostałości po uprawach poprzedzających siew buraka, jak również stosowanych w tradycyjnym programie odchwaszczania. Stresy sprawiają, że burak może potrzebować wsparcia. W jaki sposób podbudować młode rośliny?

Czynniki niezbędne – woda i temperatura

Kiełkowanie nasion buraka następuje już przy temperaturze 3°C. Jednak im jest ona wyższa, tym wschody przebiegają szybciej i są bardziej wyrównane. Tym samym, by uniknąć stresu dla wschodzących siewek, optymalna temperatura siewu buraka cukrowego powinna wynosić min. 5°C, na głębokości 5-10 cm.

Czynniki agrotechniczne wspomagają uwarunkowania środowiskowe. Bez względu na zastosowaną technologię produkcji, na wzrost i rozwój buraka cukrowego wpływa temperatura oraz zasobność gleby w wodę. Największe zapotrzebowanie na wodę burak wykazuje w okresie 5.-6. liścia oraz w fazie zwarcia rzędów. Jest ona niezbędna do pobierania składników odżywczych z gleby i transportu ich do liści oraz pozostałych części rośliny.

Nawożenie azotem

Do zbudowania odpowiedniego plonu rośliny potrzebują wszystkich niezbędnych składników pokarmowych (tab.1). W przypadku nawożenia azotem zalecana dawka wynosi od 100-140 kg N/ha, natomiast po wniesieniu obornika (25 t/ha) ok. 80-100 kg N/ha w zależności od rodzaju gleby. Stosowanie wyższych dawek prowadzi do pogorszenia jakości technologicznej korzeni buraka i spadku zawartości cukru.

Nawożenie azotem zwykle jest podzielone na dwie dawki (jednorazowa aplikacja wykonywana jest, jeśli planowana dawka nie przekracza 80 kg/ha): pierwsza przedsiewna w ilości 60-70 proc. azotu, druga dawka – 30-40 proc. stosowana w fazie od 2 do 4 par liści właściwych. Po słabych wschodach uzupełniająca ilość azotu pobudzi rośliny, ale może być rozsiana maksymalnie do fazy 8. liścia. Późniejsza aplikacja będzie sprzyjała rozwojowi liści kosztem korzeni – czego chcemy uniknąć, a także może obniżyć poziom cukru w buraku.

Dokarmianie nalistne

Zdaniem prof. Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu duży wigor wzrostu roślin wynika z dostępności azotu azotanowego, warunkowanej dobrą zasobnością gleby w fosfor, potas i magnez. – Te 4 pierwiastki muszą zawierać w dużej ilości tkanki roślin, żeby w przypadku mikrouszkodzeń rośliny były zdolne do szybkiej regeneracji i dalszego pobierania dużych ilości składników pokarmowych z gleby, w tym często pomijany wapń oraz mikroelementy: bor, miedź, molibden, mangan oraz cynk.

Spośród mikroelementów bor pełni najważniejszą rolę w gospodarce żywieniowej buraka, a jego niedobór uwydatnia się szczególnie na glebach ubogich w wodę. W sytuacjach stresowych dla roślin, jak susza czy presja chorób, zbilansowane odżywianie pozwala utrzymać roślinę w dobrej kondycji. Zaleca się wykonanie dokarmiania nalistnego mikroelementami w 1-3 opryskach, w terminach (wg Krajowej Grupy Spożywczej):

Bor, mangan – pierwszy oprysk po osiągnięciu przez rośliny fazy 4-5 par liści właściwych, a następne w odstępie 10-14 dni,

Cynk – przed zwieraniem międzyrzędzi,

Miedź i molibden – pierwszy oprysk w fazie 3. pary liści właściwych, a następny w odstępie 10-14 dni.

Dodatkowo warto też zasilić buraka siarczanem magnezu. Przed dokarmianiem nalistnym należy sprawdzić wilgotność gleby. Wykonanie zabiegu w warunkach suszy tylko osłabi rośliny. Fizjologiczne pobudzenie jest potrzebne, jednak dodatkowa ingerencja, gdy roślina jest poddana stresowi, może tylko zaszkodzić.

Uszkodzenia buraka po odchwaszczaniu

Burak cukrowy jest wrażliwy na działanie herbicydów, także stosowanych w tradycyjnym programie odchwaszczania. Toksyczne działanie herbicydów może być widoczne szczególnie przy stosowaniu mieszanin kilku substancji czynnych oraz przy wysokich dawkach herbicydów. O takim ryzyku informuje plantatorów m.in. Krajowa Grupa Spożywcza. Jak podaje, młode siewki buraków po pierwszym zabiegu herbicydowym reagują zahamowaniem wzrostu w większym lub mniejszym stopniu w zależności od warunków (temperatura, uwilgotnienie gleby). W przypadku dużego nasilenia chwastów, gdy zabieg należy powtórzyć po kilku dniach, wrażliwość roślin wzrasta – zarówno buraków, jak i chwastów.

Uszkodzenia po aplikacji herbicydowej są widoczne głównie w postaci zasychających blaszek liściowych, a także wypadania siewek. Przyhamowanie wigoru to reakcja przemijająca, która ustępuje po kilku do kilkunastu dniach. Efekt fitotoksyczności może wystąpić także po zalegających w glebie pozostałościach poprzednio stosowanych preparatów. By tego uniknąć, przed siewem buraka należy rozpatrzyć, jakie herbicydy były stosowane w uprawach przedplonowych przynajmniej rok wstecz. Uprawa bezorkowa sprzyja takim sytuacjom. Pomocna w tym przypadku może być więc uprawa orkowa i wymieszanie zalegających substancji w glebie.

Jak reagować po uszkodzeniach herbicydowych?

Poza dostępnymi metodami agrotechnicznymi wiele nie zdziałamy. Stosując dodatkowe preparaty, możemy zaszkodzić, osłabiając rośliny, które próbują zmetabolizować zastosowaną substancję czynną. Doradcy w cukrowniach zalecają wyłącznie w skrajnych przypadkach zastosowanie antystresorów.

Rozwiązaniem jest zastosowanie mniejszych dawek substancji lub dzielone dawkowanie preparatów. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia do tematu, dlatego warto posiłkować się zaleceniami doradców w poszczególnych cukrowniach.