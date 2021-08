Jak przyrastają korzenie buraków i jaki jest już poziom cukru?

Obecnie średnio 45t/ha korzeni buraków przy polaryzacji niespełna 14 %. To uśrednione wyniki plonowania obliczone na podstawie prób korzeni pobranych z wybranych plantacji buraków cukrowych położonych w rejonie plantacyjnym należącym do koncernu Südzucker.

Nie można tych wyników przełożyć na cały kraj. Stan plantacji buraków w poszczególnych regionach jest bowiem bardzo zróżnicowany, głównie ze względu na duże różnice w zakresie ilości i rozkładu opadów. Są plantacje, które prezentują się bardzo dobrze oraz takie, którym deficyt wody doskwiera już bardzo wyraźnie.

Jak co roku w miesiącach sierpień, wrzesień i październik, co dwa tygodnie eksperci z koncernu Südzucker pobierają do analizy próby z wybranych plantacji buraka cukrowego.

Jaka średnia masa korzeni i polaryzacja?

Jak się okazuje w rejonie tym zanotowano dobrą średnią obsadę roślin na ha, średnio 102,1 tys. szt. Burak zbudował dużą masę liściową, ale nie tak obfitą jak rok temu. Średnia masa buraków to póki co 448 g. i to jest wartość wyższa niż uzyskiwana na tym etapie w okresie analogicznym w roku ubiegłym czy dwa lata temu. Polaryzacja nie zachwyca, na tym etapie jest to 13,87%, to niewiele więcej niż rok temu.

Badania prowadzone są w wybranych gospodarstwach we wszystkich rejonach plantacyjnych Südzucker. 31 tydzień od siewu. Źródło: Südzucker.

Co będzie dalej? Dużo zależy od warunków pogodowych na przełomie sierpnia i wrześni, bo to te miesiące w głównej mierze decydują o ostatecznej polaryzacji. Do dobrego gromadzenia cukru potrzeba dużo słońca i opadów. Wiele jeszcze zależy w jakim stopniu plantacje opanuje chwościk. Póki co jest go coraz więcej i tam gdzie zawiedzie ochrona można się spodziewać we wrześniu poważnych ubytków masy liściowej. Wówczas burak odtwarza rozetę, kosztem biomasy i cukru.

Jakie będą plony?

Oczywiście za wcześnie na takie prognozy. Na podstawie tych prób można wywnioskować, że przy dobrej obsadzie roślin jaką w tym roku z reguły uzyskiwano, przy jednak nie najwyższej póki co polaryzacji ale za to dość dobrym przyroście korzeni można się spodziewać przyzwoitego plonu. O tym jak będzie, zdecydują najbliższe dwa miesiące, podczas których dużo się jeszcze może wydarzyć.