Jak zwiększyć skuteczność zabiegu na chwościka?

Pierwsze sygnały o chwościku pojawiły się już dwa tygodnie temu. Opady i wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi tej choroby. Wielu jest zdania, że w tym sezonie ponownie presja będzie bardzo wysoka.

Obecnie sukcesywne opady przechodzące, głównie w formie burz, podnoszą na długo ogólną wilgotność w łanie. Dopełnieniem są stosunkowo wysokie temperatury za dnia, ale i w nocy. To idealne warunki dla rozwoju chwościka – przypominamy.

Tymczasem walka z tą chorobą wcale nie należy do łatwych. Aby przechytrzyć chwościka, skutecznie przyhamować rozwój infekcji i ostatecznie wygrać z nim starcie należy zastosować kilka trików. Co w tej sytuacji radzą eksperci z Pfeifer & Langen?

O skuteczności zwalczania chwościka buraka decydują takie czynniki jak:

• termin zabiegu - pierwszy oprysk powinien zostać wykonany najpóźniej na początku infekcji (w większości rejonów plantacyjnych zostały już wygenerowane alerty o wystąpieniu chwościka),

• substancje czynne i wysokość dawki (w zwalczaniu chwościka należy zwracać uwagę na zjawisko odporności, unikać należy substancji czynnych coraz słabiej działających na chwościka, stosować w zabiegi co najmniej 2 s.cz., praktykować rotacje fungicydów),

• rodzaj rozpylaczy (w celu pokrycia dokładnie całej powierzchni liści cieczą roboczą zaleca się stosować rozpylacze o rozmiarach 02-03),

• ilość i jakość wody (ilość wody powinna wynosić w zakresie min. 250-300 l/ha, nie powinna być to zbyt twarda woda),

• odpowiednie dobór adiuwanta np. Lewar pH Fungi.

Jak radzą specjaliści z Pfeifer & Langen, w/w adiuwant należy aplikować do wody w pierwszej kolejności w celu zmiany jej właściwości tj. zmniejszenia twardości i obniżenia wartości pH. Następnie dopiero wlewamy do zbiornika fungicyd i np. nawóz Plonuran zawierający miedz (miedź działa fungistatycznie). Zastosowanie w/w adiuwanta i Plonuranu zdecydowanie zwiększa skuteczność zwalczania chwościka buraka, co zostało udowodnione w roku ubiegłym w doświadczeniach ścisłych.

Fungicydy systemiczne należy stosować tylko wtedy, gdy liście posiadają turgor. W przypadku bardzo wysokich temperatur powietrza rośliny odzyskują pełen turgor najczęściej późnym wieczorem lub w nocy. Bardzo skuteczne są także zabiegi wykonane wcześnie rano – przy niewielkiej rosie. Oprysk należy tak zaplanować, aby min. 2 godz. po wykonaniu nie wystąpiły opady deszczu.