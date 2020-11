Jaka średnia polaryzacja w cukrowniach?

W każdym koncernie i w każdej cukrowni wyniki są gorsze niż w zeszłym roku. Średnia polaryzacja za 2019 r. wyniosła 16,9 proc. W tym roku jak do tej pory wynosi ona ok 15 proc. czyli prawie 2 pp mniej – komentuje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Sygnałów o niskiej tegorocznej polaryzacji jest bardzo dużo. Wielu plantatorów buraka cukrowego jest wybitnie rozczarowanych wynikami, próbują zrozumieć jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy.

Zapytaliśmy KZPBC jaka jest średnia polaryzacja w poszczególnych cukrowniach. Oczywiście są to wyniki nieoficjalne, gdyż kampania cały czas trwa i dane nadal spływają. Najpełniejszymi danymi KZPBC dysponuje od Krajowej Spółki Cukrowej. Jak do tej pory średnia polaryzacja w KSC wynosi 14,9 proc. W całej KSC poniżej 14 proc. polaryzację ma 25 proc. plantatorów. Wynikiem powyżej 16 proc. w KSC „pochwalić się" może 6 proc. plantatorów, a przykładowo w KSC Dobrzelin zaledwie 2 proc. plantatorów.

Jak to wychodzi w poszczególnych oddziałach KSC?

• KSC Dobrzelin - średnio 14,6 proc.

• KSC Kluczewo - 15,1 proc.

• KSC Krasnystaw - 14,5 proc.

• KSC Kruszwica - 14,8 proc.

• KSC Malbork - 16,2 proc.

• KSC Nakło - 15,4 proc.

• KSC Werbkowice - 13,9 proc.

Jeżeli chodzi o innych producentów cukru to KZPBC póki co dysponuje tylko ogólnymi i orientacyjnymi średnimi danymi, które mówią o tym, że:

Pfeifer & Langen

• Glinojeck < 15 proc.

• (Gostyń, Miejska Górka, Środa Wielkopolska) - 15,5 - 15,9 proc.

Südzucker

• Ropczyce ok. 15,5 proc.

• Świdnica, Strzelin, Polska Cerekiew ok. 15,5 – 16 proc.

Nordzucker:

• Opalenica, Chełmża- ok 16 proc.

A jak kształtowały się zmiany polaryzacji cukru oraz przyrosty biomasy buraka w sezonie wegetacyjnym? Trudno oczywiście o dane z wielu regionów. Jedynie oreintacyjnym przykładem mogą stać się chociażby publikowane przez Südzucker wyniki badań prowadzonych w wybranych gospodarstwach we wszystkich rejonach plantacyjnych Südzucker (co roku analizowane są te same gospodarstwa).

Tabela. Zestawienie wyników prób na masę i polaryzację w 2020 r. układzie wielolecia

Źródło: Südzucker