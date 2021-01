Jaka zawartość cukru w buraku z badań PDO?

Znane są już wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych buraka cukrowego z 2020 r. Okazuje się, że polaryzacja w tym wypadku również była niższa niż zwykle.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wyniki produkcyjne uprawy buraka cukrowego w trudnym 2020 r. - Odmiany do badań wytypował Zespół roboczy ds. PDO buraka cukrowego. Materiał siewny odmian zarejestrowanych przed rokiem 2020 pochodził z partii handlowych i pobrany został z magazynów cukrowni, a nasiona odmian zarejestrowanych w 2020 roku zostały nadesłane bezpośrednio przez hodowców. Otoczki nasion 16 odmian zawierały insektycyd Force, a dwóch – Cruiser Force – podano.

Jaki był przebieg wegetacji?

- Prace polowe w punktach doświadczanych rozpoczęto na przełomie marca i kwietnia 2020 roku, podobnie jak w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Doświadczenia założono w pierwszej i drugiej dekadzie kwietnia w optymalnych warunkach wilgotnościowych gleby. Z powodu dużego niedoboru opadów po siewie, wschody były opóźnione w porównaniu do roku 2019 i często nierównomierne. Odnotowano je przeważnie w trzeciej dekadzie kwietnia, średnio po 20 dniach od siewu. Najwcześniej siewki pojawiły się w miejscowościach Głubczyce, Przecław i Czesławice, a najpóźniej w miejscowościach Kawęczyn, Zybiszów i Lisewo. Od maja do końca sezonu wegetacyjnego występowały ponadnormatywne opady deszczu. Średnie sumy opadów w 10 miejscowościach były wyższe w porównaniu do średnich z wielolecia – poinformowało COBORU.

Jak oceniono przebieg pogody?

- Przebieg pogody w sezonie wegetacyjnym 2020 roku był sprzyjający plonowaniu buraka, lecz niekorzystny dla parametrów jakościowych korzeni. W dziewięciu SDOO/ZDOO odnotowano większe plony w stosunku do poprzedniego roku. Średni plon korzeni w doświadczeniach wyniósł prawie 91 ton z ha i był o 12 ton większy niż w roku 2019. Natomiast średnia zawartość cukru w korzeniach, wyniosła 15,9% i była niższa o 1,9% w porównaniu do sezonu 2019 – wynika z badań PDO.

Poniżej prezentujemy listę odmian, które brały udział w badaniach PDO 2020.

Źródło: COBORU

Najważniejsze dane dotyczące plonu korzeni, zawartości cukru itp. w roku 2020 w ramach PDO.

Źródło: COBORU

Które odmiany wypadły najlepiej?

Najwyższy plon korzeni uzyskały takie odmiany jak: Eliska KWS, BTS 1125 N i Wojownik.

Najwyższą zawartość cukru uzyskały: Eliska KWS, Mazovia, Rosselina KWS.

Najwyższy plon biologiczny cukru uzyskały: Eliska KWS, BTS 1125 N i ED Junon.

Najwyższy plon technologiczny cukru uzyskały: Eliska KWS, BTS 1125 N i ED Junon.

Szczegółowe wyniki badań przeprowadzone przez COBORU w ramach PDO 2020 r. poniżej.

Źródło: COBORU